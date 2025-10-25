Olli Ginkel verrät: Haben seine Eltern AYTO-VIP-Sex gesehen?

Bei Are You The One – Reality Stars in Love knisterte es gewaltig: Oliver Ginkel und Antonia Rot landeten vor laufenden Kameras im Bett – inklusive mehrerer Besuche im berüchtigten Boom-Boom-Room. Im Interview mit Promiflash blickt Olli auf die heißen Szenen zurück – und verrät, ob seine Familie davon Wind bekommen hat. "Ich hoffe, meine Eltern haben das nicht gesehen", gesteht er und fügt hinzu: "Ich weiß es nicht, ich rede auch nicht mit denen darüber. Die stehen hinter all dem, was ich mache. Aber natürlich wäre es trotzdem unangenehm."

Abgesehen von seinen Eltern stellt der ehemalige Make Love, Fake Love-Kandidat klar, dass er zu seinen Entscheidungen steht und im Nachhinein nichts ändern würde. "Ich mache immer das, was mir meine Eier sagen. Und wenn sie sagen: 'Ey, hab deinen Spaß. Geh in den Boom-Boom-Room mit einer Person, die du gerne hast', dann finde ich nichts Verwerfliches daran", betont Olli gegenüber Promiflash. Seiner Meinung nach würde wahrscheinlich jede andere Person auch so handeln – "vor allem, wenn sich Gefühle so angestaut haben."

Auch Antonia zeigte sich hinsichtlich der expliziten Szenen gelassen. "Mir geht es super damit. Ich bereue das nicht", stellte die Germany Shore-Bekanntheit im Gespräch mit Promiflash klar. Offen gab sie zu, dass das Ansehen der Ausstrahlung trotzdem nicht immer einfach war. Besonders beim Ton sei Fremdscham angesagt gewesen. "Es ist halt einfach trotzdem unangenehm, sich selber so zu hören, aber ich hatte halt Spaß und ganz ehrlich, ich stehe dazu. Ich bereue gar nichts", betonte sie.

IMAGO / STAR-MEDIA Oliver Ginkel, Reality-TV-Star

Instagram / oliver.ginkel Oliver Ginkel, Juni 2025

Instagram / antonia.rot Antonia Rot, Reality-TV-Bekanntheit