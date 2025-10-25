TV-Ausraster: Bellydah zeigt keine Einsicht beim Promi-Büßen

Beim jüngsten Auftritt in der Reality-Show Das große Promi-Büßen bekam Bellydah Venosta, bekannt unter ihrem Spitznamen Belly, die Leviten gelesen. Doch während ihrer Runde der Schande, bei der Moderatorin Olivia Jones (55) sie mit ihrem Verhalten in Shows wie Germany Shore konfrontierte, zeigte sich Belly auffallend uneinsichtig. Besonders ein Konflikt mit Hati Suarez sorgte für Diskussionen. Während eines Streits griff Belly ihre frühere Mitstreiterin sowohl verbal als auch körperlich an, sodass die Produktion eingreifen musste. Olivia machte daraufhin deutlich: "Belly, wundert es dich wirklich, dass andere inzwischen Angst vor dir haben?" Trotz der Kritik rechtfertigte die Reality-Darstellerin ihr Verhalten und schob die Schuld unter anderem auf Alkohol.

In der emotionalen Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit erklärte Belly schließlich, dass sie eifersüchtig auf Hati gewesen sei, da diese die Aufmerksamkeit eines Mannes auf sich zog. Olivia warf Belly ein wiederkehrendes Muster von aggressivem Verhalten vor. Doch statt Einsicht zu zeigen, hielt die Blondine an ihren Ausreden fest. Erst später bot sie Einblicke in ihre schwere Kindheit, die mit Vernachlässigung durch die Eltern und einer Adoption durch die Großmutter geprägt war. "Meine Großmutter hat mich adoptiert, weil meine Eltern mich nicht wollten", schluchzte sie unter Tränen. Viele Mitbewohner zeigten zwar Mitgefühl, wie etwa Serkan Yavuz (32), der betonte, dass jeder eine Chance verdiene, doch wirklich Verständnis brachten nur wenige auf.

Bellys Verhalten spaltete die Bewohner des Camps weiterhin. Während Linda Braunberger (24) sich komplett abwendete und sogar beleidigende Bemerkungen äußerte, versuchte Rafi Rachek (35), die Beweggründe hinter ihrer ruppigen Art zu hinterfragen. Belly schien jedoch keine Veränderung anzustreben. Sie blieb unbeeindruckt von der Kritik und erklärte gut gelaunt, dass sie die konstruktive Auseinandersetzung bei der Runde der Schande als befreiend empfand. Trotz ihrer schwierigen Vergangenheit und fehlender familiärer Unterstützung blieb die Atmosphäre im Camp eisig. Vielmehr verstärkte Belly mit ihrer Art die Distanz zu den anderen Prominenten.

ProSieben, Joyn Bellydah Venosta bei "Das große Promi-Büßen"

Joyn Olivia Jones bei "Das große Promi-Büßen"

TikTok / bellydahhh Realitystar Bellydah

