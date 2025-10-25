Wie bitte? Deshalb machte Ryan Wöhrl Lina noch keinen Antrag

Ryan Wöhrl und Lina Baumann alias Linuschka haben in einem Interview mit Promiflash über den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung gesprochen – eine mögliche Verlobung. Obwohl das Paar bereits zusammenlebt und einen gemeinsamen Vierbeiner hat, steht eine Hochzeit vorerst nicht auf dem Plan. Ryan scherzte: "Ich glaube, ich bin so faul. Ich genieße es einfach gerade so sehr." Während Lina regelmäßig Anregungen in Form von TikToks und Reels an ihren Partner schickt, macht sie ihm jedoch keinen Druck. Stattdessen scheint die Aufmerksamkeit der beiden momentan voll und ganz ihrem neuen Welpen zu gelten.

Für das Reality-TV-Paar steht derzeit fest, die Dinge entspannt anzugehen. "Wir haben jetzt aber erst mal einen Welpen bekommen. Das ist gerade Aufgabe genug für uns und wir lassen uns da Zeit", erklärte Ryan gegenüber Promiflash. Auch wenn er zugab, dass eine Verlobung "perfekt passen" würde, scheint die Prioritätenliste im Moment eindeutig. Lina betonte: "Es kommt einfach dann, wenn es sich für ihn richtig anfühlt." Sie stellt klar, dass sie sich wünscht, nicht wie manch andere Paare in ihrer Branche alles übereilt zu erledigen.

Erst vor einer Woche erlebten Ryan und seine Partnerin einen echten Schrecken, als sie nach ihrem Auszug aus dem Sommerhaus der Stars nach Hause zurückkehrten. Kaum hatten sie ihre Hündin Sunny wieder in den Armen, entdeckten sie einen auffällig großen, runden Bauch bei ihrem Vierbeiner. "Sie war wirklich wie aufgeblasen. Sie hatte so einen richtig runden Bauch", schilderte Lina in einem bewegenden YouTube-Video. Alarmiert wartete das Paar die Nacht ab und brachte die Hündin am nächsten Morgen sofort zum Tierarzt. Dort wurde eine akute Gebärmutterentzündung diagnostiziert – Sunny musste noch am selben Tag notoperiert werden.

Instagram / linuschka Ryan Wöhrl und Lina Baumann, Realitystars

Instagram / linuschka Ryan Wöhrl und Lina Baumann, Realitystars

Instagram / ryanwoe Ryan Wöhrl und Lina mit ihren Hunden, Oktober 2025