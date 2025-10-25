Gwendoline Christie kämpfte hart für Brienne-Rolle in GOT

Für Gwendoline Christie (46) veränderte sich mit ihrer Rolle im Fantasy-Epos Game of Thrones 2012 alles: Die Zusage für die Figur der Brienne von Tarth, mit der sie in der zweiten Staffel in der Serie debütierte, sei für sie eine echte "Offenbarung" in Sachen Selbstliebe gewesen. "Mir wurde immer wieder gesagt, ich würde nie für große Produktionen arbeiten, weil ich zu unkonventionell aussähe, zu groß und insgesamt zu massig sei", verriet sie im Podcast "Bullseye with Jesse Thorn". Umso überraschender kam für die 1,91-Meter-Frau der große Zuspruch, den sie bis heute für ihre Darstellung der messerschwingenden Brienne erhält, die als erste Frau in der Geschichte der Sieben Königslande zum Ritter geschlagen wurde.

Gwendoline, die in ihrer Jugend zunächst eine Karriere als professionelle Turnerin anstrebte, diesen Traum jedoch aufgrund einer Rückenmarksverletzung aufgeben musste, wurde vom Casting-Direktor der Erfolgsserie ganz konventionell entdeckt: Er sah sie bei einer Darbietung für die Royal Shakespeare Company und erkannte ihr Talent direkt. "Wenn sie es ernst nimmt, könnte das genau passen", ließ er ihr über ihren Agenten ausrichten – und es sollte passen. Dennoch musste Gwendoline für die Rolle einige Strapazen auf sich nehmen: Ihre Darstellung der Brienne erforderte nicht nur intensives körperliches Training, sondern auch die Auseinandersetzung mit ihrem von einigen Menschen als androgyn wahrgenommenen Äußeren. "Die Rolle zwang mich, all die Dinge anzunehmen, die ich an mir selbst fürchtete, wie meine Größe und meine Statur", erinnert sie sich.

Gwendoline wurde 1978 in Worthing, Sussex, geboren und wurde nach ihrem Erfolg bei "Game of Thrones" für die Rolle der Captain Phasma in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" besetzt, der 2015 Premiere feierte. Dafür sei auch ihre Erfahrung mit der komplexen Darstellung der Brienne von Tarth entscheidend gewesen, um sich weiterzuentwickeln. Auch wenn sie hofft, eines Tages über das Image der "großen Frau" hinauszuwachsen, sieht sie ihre Reise als Schauspielerin bis heute als Spiegel ihrer eigenen Entwicklung. "Briennes Geschichte war meine persönliche Buchvorlage", resümiert sie heute.

Anzeige Anzeige

Gwendoline Christie in "Game of Thrones", Staffel 6

Anzeige Anzeige

Gwendoline Christie und Sophie Turner in "Game of Thrones", Staffel 6

Anzeige Anzeige

Getty Images Gwendoline Christie, Schauspielerin