Drei Dalmatiner: Kim Virginia wurde dem Tierheim gemeldet

Kim Virginia (30) und ihr Ehemann Nikola Glumac (29) sehen sich derzeit massiven Vorwürfen ausgesetzt. Das Paar war nämlich auf der Suche nach einem niedlichen Vierbeiner – und hat sich in dieser Woche auf einen Schlag gleich drei kleine Dalmatiner zugelegt. Ihre Follower kritisierten diese Entscheidung schnell als verantwortungslos, gehen jetzt aber noch einen Schritt weiter. Wie Kim in ihrer Instagram-Story erzählt, wurde sie von Fremden bei Tierheimen und Züchtern gemeldet, mit dem Ziel, ihr die Hunde wegzunehmen.

Laut Kim haben "Psychos und Soziopathen", wie sie die Personen bezeichnet, verschiedenen Züchtern und Tierheimen in Dubai und Abu Dhabi gemeldet, dass sie sich nicht anständig um die Dalmatinerwelpen kümmere. Die 30-Jährige zeigt sich jedoch wenig einsichtig und nimmt das Thema mit Humor. "Was ist überhaupt der Hintergrund, warum macht man sowas? Um was geht es überhaupt?", fragt sie entgeistert. Sie scherzt, dass sie für die Menschen, die sie gemeldet haben, wohl "Justin Bieber und Madonna in einem" sein muss und sich geschmeichelt fühlen sollte.

Erst vor wenigen Tagen holten Kim und Nikola die kleinen Welpen ab und brachten sie in ihr neues Zuhause. "Wir wollten erst nur einen, aber die Mäuse waren in so einem kleinen Örtchen – mit gefühlt 20 Hunden auf wirklich aller, aller, allerkleinstem Raum und voll mit Fäkalien", erklärte Kim ihre spontane Entscheidung zur Dreifach-Adoption. Aufgrund der unhygienischen Umstände hätten zwei der Dalmatiner auch eine bakterielle Infektion. Nun wollen sie die Fellnasen aufpäppeln und so gut trainieren, dass sie sogar auf die geplante Weltreise mitkommen können.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia mit ihrem Welpen, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung mit ihren Hunden, Oktober 2025