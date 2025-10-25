Deswegen trinkt Oliver Pochers Tochter (15) keinen Alkohol

In der neuen Folge des Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" wird es persönlich: Alessandra Meyer-Wölden (42) und Oliver Pocher (47) sprechen über Tochter Nayla und ein ehrliches Mutter-Tochter-Gespräch nach einer Party. Während die Ex-Partnerin des Comedians erzählt, dass Nayla abends unterwegs war, kontert Oliver mit einem Spruch, der sitzt. "Mit 15 musst du ja froh sein, wenn du nicht Oma wirst", witzelt er während der Aufnahme. Doch schnell wird klar, worum es wirklich geht: Vertrauen, Grenzen und ein Vorbild in der Familie. Denn Nayla erklärt ihrer Mutter offen, warum Alkohol für sie gerade kein Thema ist – und rührt damit beide Eltern.

Alessandra schildert, dass die vermeintliche Party eher ein ruhiger Abend war: "mit drei oder vier Leuten" und Musik, wie sie erzählt. Oliver nimmt den Druck humorvoll raus und stichelt liebevoll: "Das ist doch keine Party, die treffen sich einfach." Danach wird es ernsthafter. Die 42-Jährige sprach mit ihrer Tochter über Alkohol, Rauchen und Drogen. "Mama, du musst dir keine Sorgen machen. Ich soll ihr vertrauen", gibt Alessandra Naylas Worte wieder. Den Kern ihrer Haltung formuliert der Teenager mit Blick auf ihren Vater: "Weißt du Mama, Papa trinkt keinen Alkohol, hat noch nie geraucht und nimmt keine Drogen – und der hat auch Spaß." Oliver wirkt sichtlich berührt, bevor er, ganz Comedian, wieder die Pointe sucht.

Schon vor rund zwei Wochen hatte Oliver beim Oktoberfestbesuch in München bewiesen, wie turbulent und unvorhersehbar das Leben als Familienvater manchmal ist. Ganz ohne Sicherheitskräfte war der Comedian mit drei seiner Kinder unterwegs und erlebte dabei einen kleinen Schreckmoment, als plötzlich einer seiner Söhne am Riesenrad verschwand. Dank einer Durchsage und der schnellen Reaktion ist die Situation glimpflich ausgegangen. "Es war ja irgendwie vorprogrammiert, dass du minimum ein Kind verlierst", resümierte der 47-Jährige anschließend im Podcast mit einem Augenzwinkern.

