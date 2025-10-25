"Perfekt wir": Kim Virginia teilt die ersten Hochzeitsfotos

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) haben ihre Fans mit einem besonderen Einblick in ihren großen Tag überrascht: Die beiden Reality-TV-Stars veröffentlichten erstmals Fotos ihrer Hochzeit in Las Vegas. Vor der berühmten "A Little White Chapel" posierten die Frischvermählten für romantische Schnappschüsse, die Kim auf Instagram teilte. Ein weiteres Bild zeigt das Paar vor einem pinken Cadillac. Dazu schrieb die Influencerin: "Was in Vegas passiert… bleibt für immer in unseren Herzen. Nicht perfekt. Einfach perfekt wir."

Die Bilder lassen vermuten, dass das "Pink Cadillac Ceremony Package" gebucht wurde, ein Hochzeitsangebot der Kapelle, das für gerade einmal 150 Dollar (rund 128 Euro) zu haben ist. Das ist der Website der Wedding-Chapel zu entnehmen. Mit dieser unerwartet bodenständigen Wahl beweisen Kim und Nikola, dass für sie nicht der Preis, sondern die Bedeutung des Moments im Vordergrund stand. Die Hochzeit war zuvor von einigen Fans kritisch beäugt worden, doch die Fotos sollten nun jegliche Zweifel an der Ernsthaftigkeit des Jaworts ausräumen.

In den Tagen nach der Hochzeit gab es immer wieder Spekulationen über die rechtliche Gültigkeit der Ehe. Kim stellte damals in ihrer Social-Media-Story klar: "Wir müssen das Ganze nicht in Deutschland beglaubigen lassen." Sie erklärte, dass die Eheschließung weltweit anerkannt werde und kein zusätzlicher Behördenlauf notwendig sei, da beide nicht in Deutschland leben. "Ich dachte, ich habe das jetzt schon so zwei-, dreimal erklärt", sagte die Reality-Darstellerin damals genervt.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Oktober 2025

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia nach ihrer Las-Vegas-Hochzeit

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025