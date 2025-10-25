500.000 Euro? So teuer ist Sascha Hellingers Autosammlung

Sascha Hellinger (30), besser bekannt als UnsympathischTV, hat in einem neuen Video auf YouTube einen beeindruckenden Einblick in seinen Fuhrpark gewährt. Mit geschätzt mehr als einer halben Million Euro zählt die Autokollektion des beliebten Content Creators laut Bild zu seinen kostbarsten Besitztümern. Besonders ins Auge stechen vier Porsche-Modelle, darunter ein Cayman GT4 und ein 911 Carrera S Cabrio. Doch nicht nur die Luxuswagen der deutschen Marke finden bei Sascha einen Platz – sein persönlicher Favorit ist ein Ford Mustang S-Code Baujahr 1968, der besondere Erinnerungen für ihn birgt.

Für den 30-Jährigen stellen seine Fahrzeuge nicht nur ein Hobby, sondern auch eine Verbindung zu seinem Vater dar, der sich mit Hingabe um die Sammlung kümmert. Im Video zeigt sich Sascha gerührt über diese familiäre Unterstützung: "Er lebt das so doll, wie kein anderer Mensch, den ich kenne." Besonders wichtig ist Sascha auch der emotionale Wert des Mustangs, seinem ersten eigenen Auto. Trotz Enthusiasmus und Leidenschaft für den leistungsstarken Oldtimer erfordert der Wagen Kompromisse im Alltag, da seine Lautstärke die Nachbarn beeinflusst hat.

Sascha hat sich durch seine humorvollen Videos eine riesige Fangemeinde aufgebaut und zählt über 4,3 Millionen Abonnenten auf YouTube. Trotz seines Erfolgs im Netz zeigt er eine unaufgeregte, bodenständige Seite, wie er in der Vergangenheit betonte. Auch abseits seiner Videos legt er großen Wert darauf, finanziell transparent und zuverlässig zu sein. Das hat er bereits mehrfach unterstrichen, indem er seine Community über steuerliche Aspekte für Influencer aufgeklärt hat. Sascha setzt damit nicht nur auf authentischen Content, sondern nutzt seine Reichweite, um junge Menschen über die Verantwortung hinter dem glamourösen Lifestyle in den sozialen Medien zu informieren.

Instagram / saschahellinger Sascha Hellinger, deutscher YouTuber

https://www.instagram.com/p/DDH7SrVMU5C/?hl=de&img_index=1 YouTuber Sascha Hellinger im Dezember 2024

Instagram / saschahellinger YouTuber Sascha Hellinger, bekannt als UnsympathischTV, im Februar 2024

