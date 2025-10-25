Ex-Spielerfrau: Zieht sie etwa ins Dschungelcamp 2026?

Die Gerüchteküche brodelt wegen der Teilnehmer des nächsten Dschungelcamps. Nun enthüllt Bild eine weitere potenzielle Kandidatin. Simone Ballack (49), die Ex-Frau des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Michael Ballack (49), könnte bald im australischen Busch für Schlagzeilen sorgen. Angeblich sollen zwischen der Unternehmerin und dem Format intensive Verhandlungen laufen. Besonders praktisch: Die einstige Spielerfrau ist gut befreundet mit Lilly Becker (49), die 2025 auf dem begehrten Dschungelthron saß und an den Diskussionen beteiligt sein soll. Eine offizielle Bestätigung ihrer Teilnahme gibt es allerdings noch nicht.

Simone ist längst nicht mehr nur für ihren berühmten Ex-Partner bekannt. Nach der Trennung im Jahr 2011 etablierte sie sich als eigenständige öffentliche Persönlichkeit. Ihre Beziehung zu dem italienischen Hotelier Gabriele Terzi, mit dem sie sich am Gardasee ein romantisches Zuhause geschaffen hat, sorgt ebenfalls für Gesprächsstoff. Doch nicht weniger prägend war ihr persönliches Schicksal: Der tragische Verlust ihres Sohnes Emilio im Jahr 2021, der bei einem Quad-Unfall verunglückte, hinterließ tiefe Spuren. Diese Geschichten dürften auch für die Verantwortlichen des Dschungelcamps nicht uninteressant sein.

Sollte Simone ins Camp ziehen, könnte sie dort auf ein kontrovers besetztes Teilnehmerfeld stoßen. Es wird bereits spekuliert, welche prominenten Mitstreiter und Realitystars sich ebenfalls den Prüfungen im australischen Urwald stellen werden. Besonders Samira Yavuz (31) und Evanthia Benetatou (33) sorgen dabei für Schlagzeilen. Samiras Beziehung mit Serkan Yavuz (32) war im Frühjahr dieses Jahres in die Brüche gegangen, nachdem einige Seitensprünge des Influencers bekannt gemacht wurden. Auch Eva gehört zu den Frauen, mit denen der Familienvater seine Frau betrogen hatte.

Anzeige Anzeige

RTL / Pascal Bünning Jan Köppen und Sonja Zietlow, Moderatoren von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"

Anzeige Anzeige

Instagram / simoneballack Simone Ballack mit ihrem Hund Olaf, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

Anzeige