Sommerhaus-Zoff: Tara entschuldigt sich bei Ryan und Lina

Tara Tabitha (32) bereut ihr Verhalten im Sommerhaus der Stars öffentlich und entschuldigt sich bei Ryan Wöhrl und Lina. In ihrer Instagram-Story schreibt die Reality-TV-Bekanntheit: "Es tut mir leid, dass wir dazu beigetragen haben, dass ihr euch unwohl gefühlt habt. Ich habe mich in der Show auch vor allem Lina gegenüber blöd verhalten und dafür entschuldige ich mich von Herzen." Sie räumt ein, dass es schwierig sei, die richtige Balance zwischen Unterhaltung und respektvollem Verhalten zu finden, betont jedoch, dass das nicht auf Kosten des Wohlbefindens anderer gehen dürfe. "Ich mag beide als Personen gerne und finde sie auch süß als Paar", schließt Tara ab.

Lina zeigt sich beeindruckt von Taras Geste und teilt die Entschuldigung in ihrer eigenen Instagram-Story: "Danke, Tara, das ist wirklich einfach super lieb von dir und nehmen wir gerne an. Ist in meinen Augen auch eine ehrlich gemeinte Entschuldigung, nicht so wie von manchen anderen, wo man es nur fürs Image gemacht hat." Damit spielt Lina möglicherweise auf Ryans Ex-Flirt Edda Pilz an, mit der es im Sommerhaus ebenfalls gekracht hatte und die sich im Nachhinein auch für ihr Verhalten entschuldigte.

Die Spannungen zwischen den Paaren gingen im Sommerhaus der Stars durch die Decke, insbesondere als Ryan und Lina von den anderen Kandidaten zunehmend isoliert wurden. Tara und ihr Partner Dennis Lodi zählten dabei zu den lautstärksten Kritikern und sorgten für hitzige Auseinandersetzungen, was Fans dazu veranlasste, ihnen Mobbing vorzuwerfen. Ein Ereignis, das besonders in Erinnerung bleibt, ist Taras harscher Kommentar zu Ryans emotionalem Zusammenbruch.

Collage: Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress, Instagram / ryanwoe Collage: Tara Tabitha, Ryan Wöhrl und Lina

RTL Ryan Wöhrl und Freundin Lina im Sommerhaus, 2025

RTL Dennis Lodi und Tara Tabitha, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025