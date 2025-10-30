Royals
Kinderwunsch: So viele Babys wollen Ryan Wöhrl & Lina haben

- Shannon Lang
Lesezeit: 1 min

Ryan Wöhrl und Linuschka sorgen mit süßen Neuigkeiten für Aufsehen! Im Interview mit Promiflash sprachen der Reality-TV-Star und die Social-Media-Größe über ihre Zukunftspläne – und die beinhalten offenbar Kinder. Obwohl Ryan mit einem Heiratsantrag bisher abwartet, sind sich die beiden bei einem Thema vollkommen einig: Eine Familie zu gründen steht ganz oben auf ihrer Wunschliste. Auf die Frage, ob sie sich Kinder wünschen, antwortete Linuschka sofort: "Ja, auf jeden Fall." Ryan fügte hinzu: "Ja, einhundert Prozent. Zwei."

Doch noch ist nicht alles bei dem Paar komplett abgestimmt. Während Ryan sich gleich zwei gemeinsame Kinder wünscht, gibt sich Linuschka etwas zurückhaltender: "Ich hätte am liebsten nur eins. Aber Ryan möchte zwei." Der Kompromiss: "Deswegen einigen wir uns nach dem ersten Kind, ob da noch eins kommt oder nicht."

Auch eine Hochzeit zieht das Paar in Betracht – allerdings liegt auch dieses Vorhaben noch in der Zukunft. Linuschka begeistert ihre Fans regelmäßig mit Einblicken in ihr Leben. Ryan hat sich vor allem durch seine Zeit im Reality-TV als unterhaltsame und bodenständige Persönlichkeit etabliert. Zusammen genießen sie ihre Beziehung derzeit ohne zusätzlichen Druck und freuen sich offenbar auf die nächsten Schritte.

