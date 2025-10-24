Zu lieb für Reality-TV? Ryan Wöhrl und Lina verteidigen sich

Ryan Wöhrl und Lina Baumann alias Linuschka wurden vor ihrem Exit im Sommerhaus der Stars als "zu langweilig" abgestempelt. In dem beliebten RTL-Format, das für Drama und Konflikte bekannt ist, blieben die beiden ein harmonisches und eher ruhiges Paar – ein Verhalten, das andere Kandidaten wohl als uninteressant empfanden. Im Interview mit Promiflash verteidigen sich die beiden jetzt: Auf die Frage, ob sie zu lieb fürs Reality-TV seien, erklärt Ryan: "Ich glaube, Reality braucht auch ein bisschen Abwechslung", während die Influencerin es als "erfrischend" beschreibt, als normales Paar mitten im Inszenierungstrubel der Show aufzutreten.

Sie sind der Meinung, dass sie "am richtigen Platz" gewesen seien, um den Zuschauern zu zeigen, dass Reality-TV auch ohne Dramen und lautes Geschrei funktionieren könne. Gleichzeitig habe die gesamte Szene jedoch mittlerweile ihren Reiz der Authentizität verloren. "Ich habe früher sehr viel Reality geguckt, weil das auch irgendwie so echt war. Und im Sommerhaus passieren eh krasse Sachen", schildert Ryan und ergänzt: "Aber dieses Jahr war das so: 'Wir schmeißen die raus, die am langweiligsten sind' – und sowas nervt mich einfach. Das ist so auf Krampf versuchen, am meisten Show zu machen."

Ganz ohne Drama verlief ihre Zeit im Sommerhaus allerdings nicht. Vor ihrem Auszug kochte die Stimmung noch einmal richtig hoch, als es zu einem handfesten Streit zwischen Ryan und Edda Pilz kam. Im Zentrum standen gegenseitige Vorwürfe rund um einen Mittelfinger-Eklat und persönliche Beleidigungen. Edda versuchte sich später öffentlich zu entschuldigen, doch der ehemalige GNTM-Kandidat wollte davon nichts wissen. "Würde die 'selbstgeschriebene' Entschuldigung supergerne annehmen, jedoch ist das für mich wieder eine weitere reine Provokation", erklärte er in seiner Instagram-Story. Er warf der AYTO-Bekanntheit vor, Unwahrheiten zu verbreiten und ihm Dinge zu unterstellen, die nicht stimmen.

Instagram / linuschka Ryan Wöhrl und Lina Baumann, Realitystars

RTL Ryan Wöhrl und Freundin Lina im Sommerhaus, 2025

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Reality-TV-Bekanntheit