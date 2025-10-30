Sommerhaus-Folgen: Darum schalten Ryan & Lina nicht mehr ein

Ryan Wöhrl und Lina Baumann alias Linuschka, bekannt aus der diesjährigen Staffel Das Sommerhaus der Stars, haben sich entschieden, die aktuelle Staffel nach ihrem Ausstieg nicht weiter zu verfolgen. In einem Interview mit Promiflash erklären die beiden, dass sie die Folgen der beliebten Reality-TV-Show nicht mehr anschauen möchten. Ryan stellt klar: "Ich habe auch keine Lust mehr, mir das reinzuziehen." Lina ergänzt dazu: "Für uns war das halt mehr Trauma, als dass es schön war." Beide wollen sich aktiv von den Erfahrungen distanzieren.

Am Anfang der Staffel habe Ryan die Ausstrahlung noch verfolgt. "Ich habe es nur geguckt, weil ich es ehrlich gesagt interessant finde, wie man geschnitten wird und wie es dann aussieht", erklärt der Are You The One?-Star und gibt zu: "Es ist cool, sich selber im Fernsehen zu sehen." Das Interesse sei nun aber schnell erloschen. Lina erzählt im Gespräch mit Promiflash, für welche Folge sie aber trotzdem noch mal einschalten werden. "Wir sind gespannt auf das Wiedersehen", verrät sie.

Ryan und Lina flogen bereits in Folge fünf raus: In der Exitchallenge unterlagen sie Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi, da sich Ryan einen folgenschweren Patzer erlaubte. Nach dem Aus in der beliebten Show schilderte Ryan bereits gegenüber Promiflash, welchen Effekt das Anschauen der Folgen auf ihn hatte. "Die Ausstrahlung an sich fand ich echt schlimm zu sehen, weil das alles wieder hochgeholt hat. Bei Folge drei oder so musste ich sogar zittern, weil ich das so schlimm fand", gestand er.

RTL / Stefan Gregorowius Ryan Whörl und Lina, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025

RTL Ryan Wöhrl und Freundin Lina im Sommerhaus, 2025

Instagram / linuschka Ryan Wöhrl und Lina Baumann, Realitystars

