Gezittert: So war Sommerhaus-Ausstrahlung für Ryan und Lina

Ryan Wöhrl und seine Freundin Lina Baumann reflektieren ihre Teilnahme an der aktuellen Staffel Das Sommerhaus der Stars mit gemischten Gefühlen. Im Interview mit Promiflash geben sie zu, dass die Ausstrahlung der Show eine größere Belastung für sie war, als sie zunächst erwartet hatten. Besonders dem ehemaligen GNTM-Kandidaten fiel es schwer, die Geschehnisse erneut zu durchleben. "Die Ausstrahlung an sich fand ich echt schlimm zu sehen, weil das alles wieder hochgeholt hat. Bei Folge drei oder so musste ich sogar zittern, weil ich das so schlimm fand", erklärt der Reality-TV-Star.

Das Paar war besonders besorgt, wie die Szenen zusammengeschnitten präsentiert werden könnten. Während der Dreharbeiten hatten sie die ständigen Konflikte und Manipulationen schwer belastet, was sie im Nachhinein auch an sich selbst zweifeln ließ. "Im Sommerhaus wurde uns eingeredet, dass wir die schlechten Menschen sind. Und das haben wir dann auch selber gedacht", so die AYTO-Bekanntheit weiter. Umso größer war ihre Erleichterung, als sie das Endergebnis sahen. "Sie hätten uns auch voll in die Opferrolle schneiden können. Aber es wurde so geschnitten, wie es auch wirklich war. Das ist schön", ergänzt Lina.

Nach ihrem Auszug aus dem Sommerhaus wurden Ryan und Lina direkt mit einem weiteren Schock konfrontiert. Kaum zurück zu Hause, bemerkten die beiden, dass ihre Hündin Sunny einen extrem aufgeblähten Bauch hatte. "Sie war wirklich wie aufgeblasen. Sie hatte so einen richtig runden Bauch", berichtete Lina auf YouTube. Die Sorge ließ das Paar nicht los. Trotz aller Anstrengungen, nach der aufregenden TV-Zeit zur Ruhe zu kommen, mussten sie sofort handeln. Schon am nächsten Tag brachte ein Besuch beim Tierarzt die bittere Gewissheit: Sunny litt an einer lebensgefährlichen Gebärmutterentzündung und musste sofort notoperiert werden. "Es hätte sein können, dass sie am nächsten Tag nicht mehr da gewesen wäre", sagte Lina sichtlich bewegt.

Instagram / linuschka Ryan Wöhrl und Lina Baumann, Realitystars

RTL Lina und Ryan, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

Instagram / linuschka Ryan Wöhrl und Lina Baumann mit ihren Hunden, Oktober 2025