Exit-Challenge: Dieses Paar muss das Sommerhaus verlassen

Die Spannung im Sommerhaus erreichte ihren Höhepunkt, als Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi in der Exit-Challenge "Zitterpartie" gegen Ryan Wöhrl und Lina Baumann antreten mussten. Ziel des Spiels war es, Dominosteine mithilfe von zwei Seilen auf einem Balken zu platzieren und so eine Kettenreaktion auszulösen, die eine Glocke zum Klingeln bringt. Während beide Teams anfangs gut mithalten konnten, unterlief Ryan ein folgenschweres Missgeschick: Er stützte sich unvorsichtig auf den Balken, wodurch sämtliche Dominosteine seines Teams zu Boden fielen. Ryan und Lina mussten daraufhin ihre Niederlage hinnehmen, was besonders Lina sichtlich frustrierte. Unterdessen freuten sich Tara und Dennis über ihren Verbleib im Sommerhaus und feierten ihren Erfolg ausgelassen.

Die Herausforderung verlangte von den Paaren nicht nur Fingerspitzengefühl, sondern auch gegenseitiges Vertrauen. "Das ist echt schwer, den richtigen Punkt und Druck zu finden", erklärte Tara später im Interview. Dennis hingegen nutzte die Augenblicke, um immer wieder den Fortschritt des gegnerischen Teams im Blick zu behalten. Ryans Fehler kam völlig unerwartet und versetzte ihn und Lina gleichermaßen in Entsetzen. "Ich wusste nicht, dass sich das bewegt", erklärte Ryan verblüfft, was bei Lina wenig Verständnis hervorrief. "Ich f*cke mich richtig ab, weil ich einfach so dumm bin", kommentierte sie enttäuscht im Nachhinein.

Tara und Dennis, die sich als harmonisches Team bewiesen, triumphierten schließlich mit Geschick und einer Prise Humor. So ließ sich Dennis später im Interview zu einem Seitenhieb hinreißen: "Ade, pack Sachen und flieg mit Ryan-Air nach Hause." Der Sieg bescherte den beiden nicht nur ein weiteres Kapitel im Sommerhaus, sondern auch die Gewissheit, weiterhin mit ihrer sympathischen Art punkten zu können. Für ihre Konkurrenten Ryan und Lina bedeutete die Niederlage dagegen das Aus und den Abschied von der heißen Sommerhaus-Bühne.

Anzeige Anzeige

RTL Dennis Lodi und Tara Tabitha, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

Anzeige Anzeige

RTL Lina und Ryan, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / linuschka Ryan Wöhrl und Linuschka im Mai 2024