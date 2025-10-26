"Fühle mich wohl": Darya Strelnikova möchte nicht abnehmen

Darya Strelnikova (32) redet Tacheles. Ihr Trainer hatte ihr geraten, zwei Kilogramm abzunehmen – doch in ihrem Podcast "Zwischen Likes & Liebe" stellt die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit klar: "Ich fühle mich wohl in meinem Körper. [...] Ich sehe nicht, dass ich ein, zwei Kilo abnehmen sollte." Sie betonte, dass sie nicht trainiere, um wie ein Bodybuilder auszusehen, sondern um fit zu bleiben und an der Definition ihres Körpers zu arbeiten. Unterstützung aus ihrem Umfeld schien allerdings zu fehlen: Ihr Freund Fabio Knez hätte offenbar nichts gegen die Gewichtsreduktion gehabt.

Besonders verletzend empfand Darya die Wortwahl ihres Trainers. "Das war für mich ein Triggerpunkt. Weil schon damals nach 'Germany's Next Topmodel' zu mir gesagt wurde, dass ich zu dick bin", äußerte sich das Model in dem Podcast. Solche Aussagen lassen Darya an alte Zeiten zurückdenken, vor allem an die Kritik, der sie sich in der Modelbranche ausgesetzt sah. Dennoch betonte sie, es sei ihre persönliche Entscheidung, wie sie mit ihrem Körper umgehe, und sie wolle sich nicht dem Druck beugen, den andere auf sie ausübten.

In der Folge des Podcasts platzte Darya förmlich der Kragen, als Fabio die umstrittene Aussage des Trainers verteidigte. "Der Trainer hat das gesagt. Er wird es ja wissen als Trainer, er ist doch Profi", erklärte der Realitystar und erntete damit nicht nur Unverständnis bei seiner Freundin, sondern auch bei vielen Zuhörerinnen und Zuhörern. Im Netz wurde die Szene schnell zum Thema: Tausende Userinnen und User nahmen Darya in Schutz. "So was sagt ein Partner nicht… Der muss bedingungslos jedes Kilo an seiner Frau lieben", kommentierte eine TikTok-Userin.

Instagram / darya Darya Strelnikova, Model

Instagram / darya Darya Strelnikova, Juli 2025

Instagram / darya Darya Strelnikova und Fabio Knez, Juli 2025