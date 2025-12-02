Darya Strelnikova deutet an: Wollte Fabio Knez die Trennung?

Darya Strelnikova (32) und Fabio Knez sind kein Paar mehr. Wer sich von wem getrennt hat, haben die beiden bisher nicht verraten. Eine kleine Bemerkung auf TikTok sorgt nun jedoch für Gesprächsstoff darüber, wer den Schlussstrich zog. Unter einem Clip, in dem die Ex-GNTM-Kandidatin ihr Outfit zeigt, fragte ein Fan: "War das dein 'Wir machen Schluss'-Outfit?" Darya antwortete direkt darunter: "Wer behauptet, dass ich Schluss gemacht habe." Die Anspielung ließ viele aufhorchen. Wollte Fabio die Trennung? Der Ex-Dschungelcamper schweigt bislang zum Liebes-Aus und zeigt sich stattdessen gut gelaunt im Netz.

Während Darya sich in den sozialen Medien sichtlich betroffen zeigt und ihren Zustand wie eine Schockstarre beschreibt, scheint Fabio den Trubel gänzlich auszublenden. Der Reality-TV-Star hat bisher keinerlei öffentliche Stellungnahme abgegeben. Stattdessen präsentiert er sich auf seinen eigenen Kanälen in bester Stimmung. Er postet fröhliche Videos aus seinem Alltag und vermeidet jede direkte Reaktion auf Nachfragen aus der Community. Anzeichen von Kummer: Fehlanzeige! Viele Fans schlussfolgern daraus, dass er besser mit der Trennung zurechtkommt als seine ehemalige Partnerin.

In einem früheren, emotionalen Clip auf Instagram dankte Darya ihren Fans für den Zuspruch, den sie nach dem Bekanntwerden der Trennung erhalten hat. Gleichzeitig bat sie darum, Schuldzuweisungen zu vermeiden. Sie betonte, dass zu einer Beziehung immer zwei Menschen gehören – mit all ihren eigenen Sichtweisen und Fehlern. Außerdem stellte das Model klar, dass ein möglicher Kinderwunsch kein Auslöser für das Aus war. Darya und Fabio sind dem Publikum durch ihre Teilnahme an Reality-Formaten und durch ihre Social-Media-Inhalte bekannt, in denen sie private Momente teilen. Ihre große Reichweite sorgt dafür, dass selbst kurze Reaktionen in den Kommentaren eine große Wirkung entfalten. Viele Follower achten nun verstärkt auf Zwischentöne, auf Gesten und kleine Sätze – und lesen aus Daryas knapper TikTok-Antwort mehr als nur eine spontane Replik heraus. Wie es tatsächlich zur Trennung kam, wissen jedoch nur Darya und Fabio. Ein klares Statement der beiden, wie es zum Bruch kam, steht weiterhin aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / darya Darya Strelnikova im April 2025

Anzeige Anzeige

Imago Fabio Knez und Darya Strelnikova bei der Premiere der D&D Promi Charity Poker Night in der Historischen Stadthalle Wuppertal

Anzeige Anzeige

Instagram / fabioknez Fabio Knez und Darya Strelnikova im Februar 2025