Nach Ace Frehley: KISS trauert nun um Sicherheitschef Danny

Die Kultband KISS muss gleich zwei schwere Verluste verkraften: Der langjährige Sicherheitschef Danny Francis ist nach einem harten Kampf gegen Leberkrebs gestorben. Paul Stanley teilte die traurige Nachricht auf Instagram und schrieb, Danny sei "für 30 Jahre Tourneen und Leben" nicht nur ein Freund, sondern auch ein wertvoller Assistent gewesen. Kaum eine Woche zuvor hatten sich die Gründungsmitglieder Gene Simmons (76), Paul Stanley und Peter Criss bei einer bewegenden Gedenkfeier in der Bronx von Original-Gitarrist Ace Frehley (74) verabschiedet, der im Alter von 74 Jahren verstorben war.

Die Gedenkfeier für Ace war ein intimes Beisammensein, bei dem nicht nur die Gründungsmitglieder, sondern auch gute Freunde und Weggefährten anwesend waren. Unter den Teilnehmern befand sich auch der ehemalige KISS-Manager Doc McGhee sowie einige langjährige Freunde wie der Schauspieler Chuck Zito (72). Radiomoderator Eddie Trunk, der die Feier besuchte, betonte auf Instagram die Bedeutung von Aces Vermächtnis und sprach eine mögliche Tribute-Show an, deren Planungen noch ausstehen. Ace, der als Mitbegründer von KISS eine Schlüsselfigur in der Geschichte der Band war, hatte die markante Bühnenshow mitprägen können und Millionen von Gitarristen inspiriert.

Ace hinterlässt seine Frau Jeanette und seine Tochter Monique. Als Mitglied der legendären Originalbesetzung, die 1973 gegründet und 2014 in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, hat er zusammen mit KISS eine unverkennbare Ära des Rock geprägt. Seine unvergesslichen Gitarrenriffs und sein ikonisches Auftreten auf der Bühne haben ihn zu einer Legende gemacht. Paul und Gene erinnerten in ihrem Instagram-Statement liebevoll an ihren Bandkollegen und würdigten ihn als "unersetzlichen Rock-Soldaten". Seine Familie betonte, wie sehr Ace für sein Talent, seine Stärke und seine Freundlichkeit geschätzt wurde. Ermittlungen zu den genauen Todesumständen sind derzeit noch im Gange.

Getty Images Die Band Kiss bei "America's got Talent" 2018

Getty Images Ace Frehley, April 2014

