Erster Auftritt: KISS gedenken Ace Frehley (†) auf der Bühne

Die Rockband KISS kehrte erstmals seit dem Tod ihres Mitgründers Ace Frehley (†74) auf die Bühne zurück. Beim "KISS Kruise: Landlocked"-Event in Las Vegas hielten Sänger Paul Stanley und seine Bandkollegen inne, um an ihren verstorbenen Kollegen zu erinnern. "Wir hatten sicherlich unsere Differenzen, aber das ist es, worum es in einer Familie geht", sagte Paul vor den Fans. Die Zuschauer ehrten den verstorbenen Musiker mit einem Moment der Stille, bevor sie triumphal seinen Namen skandierten. Auch der Opening Act Sebastian Bach beteiligte sich an den "Ace, Ace, Ace"-Rufen.

Das dreitägige Event im Virgin Hotel in Las Vegas bot den Fans ein umfangreiches Programm: von Akustik-Sets ohne die berühmte Gesichtsbemalung der Band, über große Konzerte bis hin zu einer Fragerunde mit der Band. Ace, der 1973 zu den Gründungsmitgliedern von KISS gehörte, hinterließ eine Lücke, die an diesem Wochenende allgegenwärtig war. Gitarrist Tommy Thayer, der Ace' Platz in der Band einnahm, deutete während eines Songs gen Himmel, um ihm Respekt zu zollen. Ace Frehley hatte die Band 1982 verlassen, kehrte 1996 noch einmal zurück, bevor er 2002 endgültig ausschied.

Ace Frehley verstarb am 16. Oktober an den Folgen eines verhängnisvollen Sturzes. Dabei erlitt er schwere Kopfverletzungen, darunter eine Schädelbasisfraktur und ein subdurales Hämatom, was letztlich zu einem Schlaganfall führte. Der Tod wurde von den Behörden als Unfall eingestuft. Ace, der für seine ikonische Rolle als "Spaceman" und dazugehörige Schminke bekannt war, hinterließ einen bedeutenden Einfluss auf die Rockwelt. Seine Familie beschrieb ihn als warmherzig und seine Leistungen als unvergessen. "Der Schmerz, ihn zu verlieren, ist unermesslich", hieß es in der Stellungnahme seiner Angehörigen.

Getty Images Ace Frehley, August 2014

Getty Images Paul Stanley, Peter Criss, Ace Frehley und Gene Simmons bei der Aufnahmezeremonie in die Rock and Roll Hall of Fame, 2014

Getty Images Die Band Kiss bei "America's got Talent" 2018