Hommage: Paul Stanley deutet Comeback von KISS-Songs an

Paul Stanley, Sänger und Rhythmusgitarrist der legendären Band KISS, hat angedeutet, dass Fans in Zukunft möglicherweise neue Musik der Rockband erwarten dürfen. In Beverly Hills sprach er laut TMZ über die Pläne der Gruppe und erklärte, dass neue Songs "natürlich auch rocken müssen". Themen wie Freiheit, Selbstermächtigung und das Genießen des Lebens seien seiner Meinung nach zeitlos und könnten daher bestens in potenzielle zukünftige Texte integriert werden. Konkrete Details zu einer Veröffentlichung wollte der Musiker jedoch nicht preisgeben.

Neben den Zukunftsplänen erinnerte Paul auch an seine Zeit mit Ace Frehley (†74), dem früheren Lead-Gitarristen der Band, der im Oktober dieses Jahres verstorben ist. Paul sprach von Aces prägenden Einflüssen auf KISS und würdigte ihn als eine Schlüsselfigur für den unverkennbaren Sound und die außergewöhnlichen Auftritte der Gruppe. "Ace hat geholfen, uns zu dem zu machen, was wir heute sind", erklärte der Musiker und ließ so keinen Zweifel an der Bedeutung seines ehemaligen Bandkollegen. Ace war vergangenen Monat nach schwierigen gesundheitlichen Problemen verstorben.

KISS, gegründet in den frühen 1970er-Jahren, wurde nicht nur für ihre Musik, sondern auch für extravagante Bühnenshows, Make-up und Kostüme weltberühmt. Ace Frehley, der von 1973 bis 1982 in der Band war, wurde vor allem für seine Gitarrenriffs und Soli gefeiert, die Generationen von Fans inspirierten. Auch wenn er später zeitweise getrennte Wege ging und eine Solokarriere verfolgte, blieb er weiterhin ein unverzichtbarer Teil der KISS-Geschichte. Pauls Worte zeigen, dass der kreative Geist der Band trotz der Jahre und schwerer Verluste noch immer lebendig ist.

Getty Images Paul Stanley von der Band Kiss

Getty Images Ace Frehley, Musiker

Getty Images Paul Stanley, Peter Criss, Ace Frehley und Gene Simmons bei der Aufnahmezeremonie in die Rock and Roll Hall of Fame, 2014