Bestätigt: Das war Todesursache von KISS-Legende Ace Frehley

Die Todesursache von Ace Frehley (†74), dem legendären Gitarristen und Mitbegründer von KISS, ist nun offiziell bestätigt. Der 74-Jährige starb am 16. Oktober, nachdem seine Familie die schwierige Entscheidung getroffen hatte, die lebenserhaltenden Maßnahmen einzustellen. Ein fataler Sturz in seinem Studio führte zu einem Schädelbruch, einem subduralen Hämatom – einer Ansammlung von Blut zwischen Gehirn und äußerer Schutzschicht – und einem Schlaganfall, wie der Gerichtsmediziner von Morris County, New Jersey, in einem People vorliegenden Bericht mitteilte. Trotz eines operativen Eingriffs konnte sein Leben nicht gerettet werden, und der Tod wurde als Unfall eingestuft.

Ace war bekannt für seine bahnbrechenden Beiträge zur Musikgeschichte und seine Rolle als "Spaceman" innerhalb der ikonischen Band KISS. Gemeinsam mit Gene Simmons (76), Paul Stanley und Peter Criss gründete er 1973 die Gruppe, die mit Hits wie "Detroit Rock City" und "Rock and Roll All Nite" weltberühmt wurde. Der Musiker steuerte mit seinen innovativen Gitarrentechniken und unvergesslichen Bühnenauftritten wesentlich zum Erfolg der Band bei. Nach einer Trennung von KISS in den 80er-Jahren verfolgte er eine erfolgreiche Solokarriere, die unter anderem die Veröffentlichung seines Hits "New York Groove" umfasste.

Bereits im Oktober war bekannt geworden, dass die genauen Umstände von Aces Tod noch untersucht werden sollten. Die Behörden in New Jersey prüften damals laut TMZ, ob neben dem schweren Sturz weitere Faktoren eine Rolle gespielt haben könnten. So teilte das Verwaltungsbüro des Gerichtsmediziners mit, dass auf eine Autopsie verzichtet wurde und sich die Ermittlungen stattdessen auf eine toxikologische Untersuchung und eine äußere Leichenschau konzentrierten.

Getty Images Ace Frehley, Musiker

Imago Ace “The Spaceman” Frehley von KISS live in der Waldbühne Berlin, 12. Juni 2013

Getty Images KISS im September 2018