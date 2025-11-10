KISS-Gründer vereinen sich für Tribut an Ace Frehley (†74)

Der Tod des Gitarristen Ace Frehley (74) liegt mittlerweile einige Wochen zurück. Nun tut sich seine Band KISS zusammen, um den Musiker ein letztes Mal zu ehren. Eddie Trunk, Radiomoderator und enger Freund der Rockgruppe, teilte bei Instagram ein Foto der Gedenkkarte mit der Aufschrift "In liebevoller Erinnerung an Paul 'Ace' D. Frehley". Dazu schrieb er: "Es waren, gelinde gesagt, emotionale Tage, in denen wir Abschied von einer Rockikone und einem langjährigen Freund genommen haben." Die Trauerfeier habe im privaten Kreis stattgefunden, mit dabei waren neben den Gründungsmitgliedern von KISS, enge Freunde und die Familie.

Zuletzt traten die Mitglieder von KISS, Gene Simmons (76), Paul Stanley, Peter Criss und Ace, 2014 im Zuge ihrer Aufnahmezeremonie in die Rock and Roll Hall of Fame gemeinsam auf. Dass sie sich für den Tribut zusammentun, ist demnach durchaus etwas Besonderes – wenn auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Kurz vor seinem Tod Anfang 2025 erklärte Ace in einem Interview mit Guitarist, dass das Verhältnis der Bandmitglieder nicht immer einfach gewesen sei. In der Vergangenheit habe es viele Missverständnisse gegeben, die zu Auseinandersetzungen führten: "Viele der Missverständnisse wurden von Paul und Gene verursacht. Sie sagen in Interviews immer noch, dass sie mich gefeuert haben, aber ich wurde nie aus KISS gefeuert. Ich hasse es, wenn ich das höre. Und sie sagen, dass ich beide Male gefeuert wurde. Ich habe beide Male gekündigt."

Ace starb am 17. Oktober dieses Jahres im Kreise seiner Familie. Das bestätigten seine Angehörigen gegenüber Variety. Genaue Details zu seinem Tod sind bisher nicht bekannt. Allerdings musste der US-Amerikaner nur wenige Wochen zuvor wegen einer Hirnblutung, verursacht durch einen schweren Sturz, im Krankenhaus behandelt werden. Wenig später berichtete TMZ, dass diese Verletzung wohl dazu führte, dass Ace an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen war, bis seine Familie die schwere Entscheidung traf, die Geräte abzustellen. Eine Autopsie sei laut dem Verwaltungsbüro des Morris County Mediziners nicht geplant, dafür werden nun aber eine toxikologische Untersuchung und eine äußere Leichenschau durchgeführt.

Getty Images Paul Stanley, Peter Criss, Ace Frehley und Gene Simmons bei der Aufnahmezeremonie in die Rock and Roll Hall of Fame, 2014

Getty Images Ace Frehley, August 2014

