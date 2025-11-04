KISS-Fans fordern Ehren-Astronautentitel für Ace Frehley

Am 16. Oktober 2025 trauerten Musikfans auf der ganzen Welt um Ace Frehley (74): Das legendäre Gründungsmitglied der Rockband KISS verstarb im Alter von 74 Jahren in Morristown, New Jersey. Wie seine Familie mitteilte, erlitt der Musiker nach einem Sturz eine Hirnblutung und wurde in seinen letzten Momenten von seinen Liebsten begleitet. Nun haben treue Anhänger von Ace, der mit seiner "Spaceman"-Persona die Bühne eroberte, eine außergewöhnliche Kampagne ins Leben gerufen: Mittels einer Petition auf Change.org wollen sie erreichen, dass die NASA den Star-Gitarristen posthum zum Ehrenastronauten ernennt.

Initiiert wurde die Kampagne von einer Frau namens Kathryn, die mit ihrem Engagement bis Montagabend bereits über 800 Unterschriften sammelte – Tendenz steigend. In der Petition wird Ace dafür gewürdigt, mit nur 21 Jahren maßgeblich am Erfolg von KISS beteiligt gewesen zu sein, und es wird auf seinen unerfüllten Traum hingewiesen: Wirklich ein Astronaut zu sein. "Ace hat durch seine Musik und seine Persona weltweit Menschen inspiriert, deshalb verdient er diese Auszeichnung der NASA“, schreibt die Initiatorin. Jetzt liegt der Ball bei der Raumfahrtbehörde. People hat sich bereits an die NASA gewandt, um eine Stellungnahme einzuholen – auf die Rückmeldung warten Fans weltweit gespannt.

Ace war für viele weit mehr als nur der Mann an der Gitarre – er gab KISS ein Gesicht. Zwischen Sternenstaub und Silberschminke, mit schiefem Grinsen und einer Vorliebe für Chaos prägte er das Bild der Band wie kaum ein anderer. Wer ihm nahestand, erinnert sich an seinen trockenen Humor, seine Liebe zu Sci-Fi-Krimskrams und an jene stillen Minuten nach den Shows, wenn die Schminke fiel und nur Ace blieb – müde, echt, manchmal nachdenklich. Jetzt, da seine Fans ihn mit einer Petition symbolisch ins All schicken wollen, zeigt sich erneut, wie viel er ihnen immer noch bedeutet. Ob die NASA zustimmt oder schweigt – sein musikalisches Vermächtnis wird für sie weiter leuchten.

Imago Ace “The Spaceman” Frehley von KISS live in der Waldbühne Berlin, 12. Juni 2013

Getty Images Ace Frehley, April 2014

Getty Images Ace Frehley bei einem Konzert in Las Vegas