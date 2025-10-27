Nach einem Jahrzehnt: Bella Lesnik verlässt RTL-"Exclusiv"

Bella Lesnik, das beliebte Gesicht des RTL-Boulevardmagazins "Exclusiv", verabschiedet sich nach zehn Jahren von ihrer Rolle als Moderatorin. Seit 2015 stand sie regelmäßig vor der Kamera und führte die Zuschauer charmant durch Promi-News und Glamour-Themen. Besonders bekannt war sie als Vertretung von Frauke Ludowig (61) und als Moderatorin der Wochenendausgaben. Der Sender bestätigte inzwischen offiziell das Ende ihrer Tätigkeit vor der Kamera, teilte jedoch mit, dass Bella künftig eine neue, tragende Rolle innerhalb des Senders übernehmen werde.

Zwar hält sich der Sender zu den genauen Gründen für den Wechsel bedeckt, jedoch deutet vieles auf eine strategische Neuausrichtung hin. Bella wird dem Sender in der digitalen Weiterentwicklung der Marke "Exclusiv" helfen und ihre Expertise unter anderem in den wachsenden Social-Media-Bereich einbringen. Fans reagieren gemischt auf die Nachricht – viele äußern in den sozialen Medien ihr Bedauern über den Abschied von Bella, während der Sender ihr für ihr Engagement und ihre Leidenschaft dankte und optimistisch auf ihre neue Rolle blickt.

Bereits vor einigen Monaten überraschte Bella viele mit einer ganz neuen Herausforderung: Die Moderatorin war inzwischen auch Studentin geworden. "Ich studiere Psychologie", erzählte sie offen gegenüber Bild. Um Familie, Beruf und Studium unter einen Hut zu bringen, hatte sie sich für ein Fernstudium an der Universität Hagen entschieden. Schon damals berichtete die Moderatorin, dass sie sich besonders für das Fach Statistik begeisterte und das Interpretieren von Studien zu ihren Lieblingsaufgaben zählte. Dennoch betonte sie, dass die Psychologie auch im TV-Job sinnvoll sei: "Mich interessiert, wie der Mensch tickt, und das macht Psychologie auch in meinem Job sinnvoll."

gbrci / Future Image / ActionPress Bella Lesnik, Moderatorin

Getty Images Bella Lesnik im November 2021

Instagram / bella_lesnik Bella Lesnik