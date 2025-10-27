Platz 1: Katastrophen-Thriller erobert die Netflix-Charts

Der Netflix-Thriller "A House of Dynamite" hat sich direkt nach seiner Veröffentlichung an die Spitze der Streaming-Charts katapultiert. Im Zentrum des packenden Films steht das unvorstellbare Szenario eines bevorstehenden Atomkriegs: Eine Rakete erscheint auf den Frühwarnbildschirmen des US-Militärs und sorgt für Panik und Verzweiflung. Wer für den Abschuss verantwortlich ist, bleibt ein Rätsel, und die politische Spannung im Film dürfte Zuschauer weltweit in Atem halten. Rebecca Ferguson (39) schlüpft in die Rolle von Captain Olivia Walker, die versucht, die Krise zu managen, während die Zeit davonläuft.

Das neue Werk von Regisseurin Kathryn Bigelow, unter anderem bekannt für "Zero Dark Thirty", verdankt seinen Erfolg nicht nur der düsteren Handlung, sondern auch der intensiven Erzählweise. Der Film zeigt, wie scheinbar bewährte Routinen in einer Katastrophensituation versagen und die handelnden Figuren zu extremen Entscheidungen treiben. "A House of Dynamite" wird derzeit von den Filmen "Der Spitzname" und "Until Dawn" flankiert, die Platz zwei und drei der Netflix-Charts einnehmen. Mit "The Woman in Cabin 10" und dem animierten Abenteuer "KPop Demon Hunters" ist das Angebot auf den vorderen Rängen besonders vielfältig.

Netflix plant derweil, seine Zuschauerinnen und Zuschauer auch über das Jahr hinaus mit weiteren Highlights zu begeistern. Unter den angekündigten Filmen befinden sich unter anderem Werke von den vielfach gefeierten Guillermo del Toro (61) und Keira Knightley (40) sowie ein dritter Teil der beliebten Krimi-Reihe "Knives Out". Mit seinem kontinuierlichen Fokus auf große Namen und Mainstream-Unterhaltung bleibt der Streaming-Gigant also seiner Strategie treu, Publikumsmagnete zu schaffen und sich so gegen die wachsende Konkurrenz der Branche zu behaupten.

Anzeige Anzeige

Netflix Rebecca Ferguson, "A House of Dynamite"

Anzeige Anzeige

Netflix "A House of Dynamite" stürmt die Netflix-Charts

Anzeige Anzeige

Netflix Der Cast von "A House of Dynamite" in Los Angeles, Oktober 2025

Anzeige