Denkt Isi Glück schon an ein Ballermann-Karriereende?

Isabel Glück, bekannt als gefeierte Ballermann-Queen, sprach nun über ihren vollen Terminkalender. Die Entertainerin, die während der Saison regelmäßig zwischen Deutschland und Mallorca pendelt, schilderte in der "NDR Talkshow" die Herausforderungen ihres stressigen Alltags. "Ich schminke mich immer selbst. (…) Da ist die Zeit einfach nicht für da. Ich lande meistens und muss direkt zum Auftritt", erklärte die Sängerin. Derzeit sitzt sie außerdem neben Dieter Bohlen (71) und Bushido (47) in der Jury von Deutschland sucht den Superstar.

Trotz der hohen Anforderungen liebt sie ihre Arbeit weiterhin und hat noch keine konkreten Pläne, sich aus dem Rampenlicht zurückzuziehen. "Ich werde es auf jeden Fall so lange weitermachen, wie es mir Spaß macht", sagte die Künstlerin und betonte, dass sie auf ihre Mutter Britta vertraut, die ihr ehrlich sagen würde, wenn es Zeit für eine Pause sei. Vorerst können sich ihre Fans auf viele weitere Auftritte freuen.

Isi startete ihre Karriere einst als Miss Germany, bevor sie ihre Leidenschaft für Unterhaltung am Ballermann entdeckte. In Locations wie dem Megapark zieht sie ein großes Publikum mit Partyschlagern an und verdient dabei hohe Gagen. Dank ihrer starken Bühnenpräsenz und ihres Einsatzes hat sie es geschafft, sich als eine der beliebtesten Künstlerinnen der Partyszene zu etablieren. Hinter ihrem beruflichen Erfolg steckt jedoch auch viel Disziplin und Hingabe, ohne die diese steile Karriere wohl kaum möglich gewesen wäre.

Isi Glück, Sängerin

Die DSDS-Jury Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido

Isi Glück, Sängerin