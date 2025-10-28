Ist Marlisa Rudzio offen für Temptation-Island-VIP-Rückkehr?

Marlisa Rudzio (36), bekannt aus der Show Temptation Island, schließt eine Rückkehr ins TV-Format so gut wie aus. Im Interview mit Promiflash erklärt die Social-Media-Bekanntheit: "Temptation Island V.I.P. wäre für mich ausgeschlossen. Also klar, sag niemals nie, aber zu 99 Prozent sage ich nein." Einzig eine sehr hohe Gage könnte sie zum Umdenken bewegen: "Wenn ich so eine hohe Gage wie Aleks und Vanessa bekomme, dann würde ich vielleicht auch zweimal überlegen."

Genaue Details über Aleks und Vanessas Honorar sind nicht bekannt – allerdings vermutet Marlisa im Gespräch mit Promiflash: "Man munkelt, es war sechsstellig. Dann würde ich vielleicht auch noch mal darüber nachdenken." Marlisas Freund William Raab blickt dem möglichen Treuetest auf der Insel der Versuchung entspannt entgegen: "Und diesmal wäre es für sie auf jeden Fall ohne einen Herzschmerz."

Abseits der Format-Frage blickt Marlisa auf turbulente Jahre in der Liebe zurück, über die sie inzwischen offen spricht. In der Vergangenheit zog sie selbstkritische Bilanz zu ihren früheren Beziehungen und beschrieb Muster, die ihr nicht guttaten. Heute setzt die Influencerin mehr auf Stabilität und klare Grenzen. Mit William genießt sie gemeinsame Zeit fernab großer TV-Experimente – und lässt die Entscheidung, ob und wann das Reality-Parkett noch einmal ruft, bewusst gelassen auf sich zukommen.

Imago Marlisa Rudzio, 2024.

IMAGO / STAR-MEDIA Marlisa Rudzio und William Raab bei "The Ultimate Hype"

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio und William, September 2025