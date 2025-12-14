"24K (Ohne Tabak)": Bonez MC begeistert mit neuer Single

Bonez MC (39) polarisiert gerne: Nun hat der Rapper seine neue Single "24K (Ohne Tabak)" veröffentlicht und sorgt damit erneut für mächtig Aufsehen. Mit der Unterstützung des Produzententeams Jugglerz kombiniert er laut hiphop.de flotte Electro-Beats mit provokanten Texten über Partys und das Rauchen von Gras – natürlich "ohne Tabak". Das dazugehörige Musikvideo, gedreht von Benny030, zeigt ihn unter anderem in einem großen Gewächshaus, das perfekt zu der Thematik des Tracks passt. Die Single kommt bei den Fans bestens an. Bis jetzt weist sie bemerkenswerterweise noch keinen einzigen Dislike auf YouTube auf.

Unter dem Video häufen sich die positiven Kommentare: "Dieser Song beweist wieder, warum Bonez MC ein Macher ist und auf Spotify meine Nummer 2 nach RAF ist" oder "Alter, heftiges Teil, Hammer", schwärmen die Anhänger des Rappers. Dennoch wird Bonez MCs Hang zu fragwürdigen Inhalten in seinen Texten von Kritikern immer wieder thematisiert. Schließlich verherrlichen diese oftmals Drogen und ein ausschweifendes Leben voller Party-Exzesse. Doch gerade die unverblümte Art scheint sein Erfolgsgeheimnis zu sein, was sich auch in der stetigen Begeisterung seiner Fans für neue Projekte des erfolgreichen 187-Bosses widerspiegelt.

Denn der Vater zweier Töchter ist bekannt dafür, immer wieder ungewöhnliche Wege in seiner Karriere zu beschreiten. So sorgte er erst kürzlich mit einem Konzert nur für weibliche Fans für Aufmerksamkeit und Diskussionen. Die sogenannte "Ladies Night" in Hamburg war restlos ausverkauft und wurde von den Besucherinnen als etwas Besonderes gefeiert – aller sexistischen Zeilen zum Trotz. Egal ob durch extravagante Events oder hitverdächtige Songs, der Hamburger Musiker scheint genau zu wissen, wie er sein Publikum an sich bindet und begeistert. Bonez MC bleibt mit anderen Mitgliedern der Strassenbande wie Gzuz (37) eine polarisierende, aber zweifellos einflussreiche Persönlichkeit im deutschen Musikgeschäft.

Instagram / bonez187erz Bonez MC, Rapper

Instagram / bonez187erz Bonez MC mit seiner Tochter, Dezember 2024

Imago Gzuz und Bonez MC, Rapper

