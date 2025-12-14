Müssen Anna-Maria Ferchichis Kids in Deutschland zur Schule?

Die kommenden drei Monate verbringen Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) mit ihren Kindern in Deutschland. Eigentlich lebt der Rapper mit seiner Familie in Dubai. Vielen Fans fällt nun auf, dass die Kinder wohl kaum drei Monate Schulferien haben werden. In einem Instagram-Q&A fragt ein Fan nach, und Anna-Maria erklärt, wie es möglich ist, dass die schulpflichtigen Kinder mit nach Deutschland können. "Also, weil wir drei Monate in Deutschland sind, hier ist den ganzen Dezember schulfrei. Dann ist im Januar die Tour, dafür sind sie freigestellt", erzählt die Influencerin. In den Schulen von Dubai sei es üblich und einfach, Kinder für Urlaube oder besondere Anlässe einfach freistellen zu lassen. Im Februar sei dann Ramadan: "Das heißt, man hat keine Schulpflichten. [...] Während Ramadan können sie online teilnehmen, so können wir easy drei Monate in Deutschland sein."

Der Hauptgrund für die Reise nach Deutschland wird wohl neben den Feiertagen vor allem Bushidos Abschiedstournee sein. Anna-Maria freut sich aber vor allem auf die besinnliche Weihnachtszeit in Deutschland. Im November verriet sie ihrer Community, dass sie es kaum erwarten könne, nach Hause zu kommen. "Wir freuen uns wirklich sehr! Auf die Familie, auf die Kälte, auf die Weihnachtszeit und natürlich auch auf euch alle", freut sie sich in einer Story. Die Auszeit von der Wüste der arabischen Halbinsel brauche aber auch Vorbereitung: "Wir müssen Wintersachen für uns und unsere Angestellten kaufen. Danach auf jeden Fall Schmalzkuchen essen, einen Glühwein mit Schuss trinken, einen langen Spaziergang durch die Kälte machen und abends vor dem Kamin sitzen."

Da Anna-Maria und Bushido gerade erst ihr Haus in Dubai verkauften, spekulierten die Fans, ob sie vielleicht ganz zurück nach Deutschland ziehen. Das scheint für das derzeit getrennt lebende Ehepaar aber keine Option zu sein. Dennoch vermisst die 44-Jährige ihre Heimat sehr, wie sie im Podcast "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim" erzählt. Vor allem die Region um die bayerische Hauptstadt München habe es ihr bis heute angetan: "Die schönen Seen, die Wälder, du kannst Skifahren und bist schnell in Italien." Auch wenn sie und Bushido Deutschland aktuell nur temporär besuchen und sich einen Umzug nach Hause derzeit überhaupt nicht vorstellen können, kann Anna-Maria nicht ausschließen, dass sich diese Einstellung irgendwann in der Zukunft wieder ändere.

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihrer Familie im Urlaub

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Influencerin

Anzeige