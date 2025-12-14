König Charles dankbar für einfühlsame Reaktionen von Fans

Freitagabend sprach König Charles (77) im britischen Fernsehen über seine eigene Krebserkrankung und machte anderen Patienten mit seinen Worten Mut. Die ehrlichen und einfühlsamen Worte des Monarchen kamen bei den Royal-Fans richtig gut an – und wie der Palast jetzt in einem Statement gegenüber People betont, ist er davon richtig berührt. Charles sei durch die Reaktionen der Öffentlichkeit "ermutigt und tief bewegt": "Er wird sich besonders darüber freuen, dass dadurch die Vorteile von Krebsvorsorgeprogrammen ins Rampenlicht gerückt wurden. Der König ist seit langem der Ansicht, dass es ihm eine Freude und Pflicht ist, seine persönliche Diagnose und seinen Behandlungsverlauf öffentlich zu machen, wenn dies einem guten Zweck dient."

Mit der Veröffentlichung von Charles' Diagnose ist er stets offen mit seinem Krankheitsverlauf umgegangen. Lediglich die genaue Art der Erkrankung blieb privat. In seiner Ansprache anlässlich der Channel-4-Sondersendung "Stand Up To Cancer" gab der 77-Jährige wieder ein neues Update preis – und das war Gott sei Dank positiv: "Heute kann ich Ihnen gute Nachrichten mitteilen, dass dank früher Diagnose, wirksamer Intervention und der Befolgung der Anweisung der Ärzte mein eigener Krebsbehandlungsplan im neuen Jahr reduziert werden kann." Überstanden hat der König die Krankheit aber offenbar noch nicht. Dennoch verlaufe seine Behandlung "außergewöhnlich gut".

Von einer Remission war allerdings noch keine Rede. Dennoch merkt man Charles in der Öffentlichkeit wenig von seiner Krankheit an. In den vergangenen zwei Jahren zeigte er sich weiter bei öffentlichen Events, wenn auch an gewissen Stellen reduziert. Der Krebs scheint ihm aber bewusst gemacht zu haben, dass das Leben endlich ist. Wie eine Palastquelle Us Weekly verriet, möchte der älteste Sohn von Queen Elizabeth II. (†96) deshalb das anstehende Weihnachtsfest zu einem besonders unvergesslichen machen. "Charles stellt seine Pflichten in den Vordergrund, aber er ist auch ein Familienmensch, der weiß, dass seine Zeit kostbar ist. Er möchte ein besonderes Weihnachtsfest für den Fall, dass es sein letztes ist", so die Quelle.

Getty Images König Charles III. hält ein Fossil bei der Jubiläumsfeier zum 200. Jahrestag von Cyfarthfa Castle in Merthyr Tydfil

Getty Images König Charles III. spricht mit Militärangehörigen in London 2025

Getty Images Die britischen Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace am VE Day, 2025