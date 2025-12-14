König Charles hofft wohl auf Prinz Harry an den Feiertagen

König Charles (77) möchte zu Weihnachten offenbar die Tür für Prinz Harry (41) offen lassen. Während auf dem Landsitz Sandringham in Norfolk die Vorbereitungen für die Feiertage laufen, bleibt weiterhin ungeklärt, ob Prinz Harry und Herzogin Meghan (44) den Feierlichkeiten beiwohnen werden. Royal-Kommentatorin Amanda Matta sagte bei Fox News Digital, Charles habe "emotional immer die Tür offen gelassen", doch die Spannungen mit Prinz William (43) seien immer noch nicht gelöst. Der König, der weiterhin gegen eine nicht öffentlich gemachte Krebserkrankung kämpft, plant die Festtage zusammen mit Königin Camilla (78) und nahen Angehörigen.

Die Hintergründe sind komplex. Charles erhielt 2024 seine Krebsdiagnose, die Behandlung dauert inzwischen in das dritte Jahr hinein. Amanda betonte, nach einem turbulenten Jahr wolle der König ein sinnstiftendes Fest. Unterstützung bekomme er aus der Familie, auch die Genesung von Prinzessin Kate (43) hebe die Laune. Royal-Experte Richard Fitzwilliams warnte jedoch vor einem möglichen Besuch der Sussexes. "Die Sussexes wären viel zu ablenkend", sagte er. Die öffentliche Aufmerksamkeit würde die Festtage überlagern. Harry selbst hatte im Mai gegenüber BBC gesagt: "Ich würde mich über eine Versöhnung mit meiner Familie freuen. Es hat keinen Sinn, weiter zu kämpfen. Ich weiß nicht, wie lange mein Vater noch hat." Im September trafen sich Vater und Sohn erstmals seit 18 Monaten zu einer privaten Teestunde in Clarence House. Gleichzeitig meldete Us Weekly, die Beziehung zwischen den Brüdern sei "so entfremdet wie eh und je". Ob eine Einladung nach Sandringham kommt, gilt laut dem Blatt als "unwahrscheinlich".

Charles' Beziehung zu Kate hat sich infolge ihrer gemeinsamen Kämpfe mit der Krankheit deutlich vertieft. Wie königliche Experten berichten, stärkt dies nicht nur die Bindung innerhalb der Familie, sondern auch Charles' Zuversicht für die Zukunft der Monarchie, deren Weiterführung in den Händen seines Sohnes William liegt. Die enge Bindung zu Camilla bietet dem König emotionale Rückendeckung, während er seinen Verpflichtungen nachgeht und die Vorbereitungen für ein bedeutsames Weihnachtsfest finalisiert. Mit Glaube, Hoffnung und Familienzusammenhalt möchte der Monarch eine Zeit schaffen, die trotz aller Herausforderungen in Erinnerung bleibt.

Imago Bei Fortnum & Mason: König Charles markiert den zweiten Jahrestag des Coronation Food Project

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchen das World Trade Center in New York

Getty Images Das Bild der Weihnachtskarte 2025 von König Charles III und Königin Camilla