"Beste Episode": David Harbour lobt "Stranger Things"-Finale

Netflix hat den Countdown auf das große Ende von Stranger Things offiziell gestartet: Am 27. November 2025 hat Netflix die ersten Folgen veröffentlicht. Fans des Serienhits müssen sich allerdings noch eine Weile gedulden, ehe sie herausfinden, wie es mit ihren Serienlieblingen weitergeht. Die nächsten Episoden, Nummer fünf bis sieben, landen am 26. Dezember auf der Streamingplattform, das Finale folgt am 1. Januar 2026. Mitten in dieser heißen Phase meldet sich David Harbour (50) zu Wort, der als Jim Hopper für Recht und Ordnung in Hawkins sorgt. Im Podcast "Happy Sad Confused" machte er laut Filmstarts jetzt so richtig Appetit auf das Serienende. "Sie treffen den Nagel auf den Kopf. Es ist die beste Episode, die sie je gemacht haben", schwärmte David. So viel sollte damit klar sein: Am Neujahrstag wartet nicht nur ein Abschied, sondern ein echter Knaller auf die Zuschauer.

In dem Gespräch gab David auch einen seltenen Blick hinter die Kulissen des emotionalen Endspurts. Schon beim Tischlesen der finalen Folge sei spürbar gewesen, wie viel an diesem Kapitel hängt. "Am Ende dieser Folge, als wir sie lediglich vorgelesen haben, haben die Leute nach der Hälfte angefangen zu weinen", berichtete er im Podcast. Der Schauspieler verwies darauf, dass "Stranger Things" für die jungen Stars um Millie Bobby Brown (21) und Co. einen großen Teil ihrer Kindheit geprägt hat – ein Abschied, der entsprechend nahegeht. Gleichzeitig versprach David, dass nicht nur das Finale, sondern die gesamte fünfte Staffel liefert: "Ihr werdet es lieben", versicherte er den Fans. Nach den Cliffhangern rund um Max, Vecna und das immer bedrohlichere Upside Down deutet also vieles auf ein intensives, aber in sich geschlossenes Ende hin.

Schon vor dem großen Serienfinale von "Stranger Things" kocht die Gerüchteküche hoch. Auffällige Hinweise in den neuen Folgen heizen Spekulationen über das Ende der Geschichte an. Die Fans weltweit diskutieren intensiv über mögliche unerwartete Twists, wobei insbesondere das Motiv der Zeitreise in den Fokus rückt. Anspielungen auf dieses Sci-Fi-Element, das bislang in der Serie außen vor blieb, sowie die Symbolik rund um Uhren und Wurmlöcher befeuern die Theorien, dass Vecnas Masterplan oder die Auflösung der gesamten Geschichte einen Sprung durch Raum und Zeit umfassen könnte. Während sich die Fans fragen, welche der vielen Andeutungen tatsächlich zur finalen Weichenstellung gehören, wird das Ende von Stranger Things bereits jetzt mit großer Spannung erwartet.

Getty Images David Harbour bei der Weltpremiere von "Stranger Things" Staffel 5 in Hollywood, 2025

Netflix Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Winona Ryder, Noah Schnapp und Maya Hawke in der fünften Staffel von "Stranger Things"

Netflix Jamie Campbell Bower als Vecna in "Stranger Things" Staffel 5