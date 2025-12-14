"Wie verrückt?": Anne Wünsche reflektiert ihr Jahr 2025

Anne Wünsche (34) meldet sich am heutigen 14. Dezember mit einem Stimmungscheck zum Jahresendspurt bei ihren Followern. Auf Instagram fragt die Influencerin: "Sag mal… geht’s dir genauso?" und legt nach: "Wie crazy war dieses Jahr bitte?… fühlt sich so an, als hätte 2025 mal so richtig komplett aufgeräumt." Wo genau sie diese Aufräumstimmung gespürt hat, verrät Anne nicht, macht aber klar: 2025 hat Spuren hinterlassen.

In ihrem Video schreibt sie: "Was war das bitte für ein Jahr? Sitze hier und versuche, das Ganze mit einer Zimmerrenovierung zu verarbeiten." Ihre ehrlichen Worte scheinen bei ihren Followern einen Nerv getroffen zu haben: Innerhalb der ersten halben Stunde nach Veröffentlichung sammelte ihr Post bereits 25 Kommentare und 671 Reaktionen. Ihre Community diskutiert hitzig, wie sie das Jahr erlebt haben und ob sie Annes Gefühle teilen.

Anne pflegt seit Jahren einen direkten Draht zu ihrer Community. Sie zeigt regelmäßig Facetten ihres Alltags als Mutter und Unternehmerin, spricht über Organisation, Stress und kleine Erfolge zwischen Familie und Job. In den vergangenen Wochen hatte sie zudem immer wieder deutlich gemacht, dass sie sich von öffentlichem Gegenwind nicht beirren lässt und Diskussionen nicht scheut – auch wenn es um prominente Kritiker geht.

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, OnlyFans-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / annewuensche2.0 Anne Wünsche, 2025