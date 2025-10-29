Bill Kaulitz musste sich siebenstündiger OP unterziehen

Bill Kaulitz (36) musste sich einer rund siebenstündigen Operation unter Vollnarkose unterziehen, wie er in der neuesten Episode des Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) erzählt. Die OP fand kurz vor der berühmten Halloween-Party von Heidi Klum statt, bei der Bill und Tom stets zu den prominenten Gästen zählen. Was genau hinter dem Eingriff steckt, verriet der Tokio-Hotel-Sänger jedoch nicht. "Es ist nichts Ernsthaftes", beruhigte Tom die Fans, betonte aber dennoch die Bedeutung eines solchen Eingriffs. Sorgen bereiten Bill auch die Nachwirkungen der Vollnarkose, bei denen er emotional reagieren oder Unbedachtes sagen könnte.

Im Vorfeld der Operation unterzog sich der 36-Jährige einer gründlichen Vorsorgeuntersuchung, bei der unter anderem ein Ganzkörper-MRT, ein EKG und ein Blutbild durchgeführt wurden. Dabei gesteht er, nicht immer ganz ehrlich bei den Angaben zu seinen Lebensgewohnheiten gewesen zu sein: Auf die Frage seines Arztes nach dem Alkoholgenuss antwortete er bewusst vage, was Tom im Podcast mit einem Lachen kommentierte. Trotz der Scherze über das Thema zeigte sich Bill durchaus nachdenklich und verwies auf die Risiken, die jeder medizinische Eingriff mit sich bringt. Unterstützung erhält er dabei von seinem Assistenten, der ihn nach der OP betreut und über Nacht bei ihm bleibt.

Bill und Tom Kaulitz geben in ihrem gemeinsamen "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood"-Podcast immer wieder Einblicke in ihr Leben, wobei sie oft auch überraschend persönliche Details preisgeben. Vor kurzem sprachen die Brüder beispielsweise über ihre Unsicherheiten in einer Welt des Luxus und ihren Wunsch nach Bodenständigkeit, trotz ihres Ruhms und Vermögens. "Es gibt Dinge, die sind mir unangenehm. Essen zurückzugeben und Sachen umzutauschen gehört dazu. Und was ich jetzt auch neu habe: Ich frage nicht nach dem Preis, nirgendwo." Auch Tom betonte, dass sie sich beim Betreten von Luxusboutiquen oft fehl am Platz fühlten.

IMAGO / APress Bill Kaulitz, 2023

Lumeimages.com/SIPA/ActionPress Bill Kaulitz, Musiker

Getty Images Tom und Bill Kaulitz, Musiker