Kaulitz-Brüder mieteten Heide Park für ihren 18. Geburtstag

Ein amüsanter Moment aus der Sendung Wer stiehlt mir die Show? sorgt derzeit für Aufsehen im Netz. In dem viralen Clip erinnert sich Sänger Bill Kaulitz (36) an eine außergewöhnliche Geburtstagsfeier, die er und sein Zwillingsbruder Tom zu ihrem 18. Geburtstag organisierten. Die beiden mieteten damals kurzerhand den gesamten Heide Park, einen der größten Freizeitparks Deutschlands. "Wir durften dann mit unseren Autos da drinnen langfahren, und dann sind die mit dem Brezelstand hinter uns hergefahren", erzählte Bill lachend in der Show. Moderator Joko Winterscheidt (46) war von der Aktion sichtlich beeindruckt und fragte erstaunt: "Was? Wirklich? Das geht? Das ist mein größter Traum."

Der Grund für diese ungewöhnliche Feier war jedoch nicht nur die Lust auf Extravaganz. "Ich konnte damals nicht so einfach in Freizeitparks", erklärte Bill. Die Aufmerksamkeit, die die beiden Brüder als Mitglieder der Band Tokio Hotel erfuhren, machte entspannte Besuche in der Öffentlichkeit nahezu unmöglich. Während Joko neugierig nach den Kosten der Feier fragte, wich Bill der Frage mit einem Scherz aus und meinte: "Die Gage hier wird das auf jeden Fall nicht covern. Das kann ich dir sagen." Die Zuschauer der Sendung zeigten sich auf sozialen Medien begeistert von der humorvollen Anekdote, die jetzt erneut für Unterhaltung sorgt.

Vor einer Woche hatte Bill in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" offen darüber gesprochen, wie schwer es ihm fällt, sich vor Auftritten zu entspannen. Er fragte Tom: "Meinst du, wir haben vielleicht so eine Störung – so eine psychische Erkrankung?" und fügte hinzu: "Ich habe das ganz schlimm mit dem Konzentrieren. Aber irgendwie macht es mir auch Spaß – die Herausforderung und die Tatsache, dass man es dann live machen muss." Tom ergänzte mit einem Augenzwinkern: "Wie nennt man das? ADHS!"

Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz beim Special Screening von "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 2 im Delphi Filmpalast, Berlin

Imago Tom Kaulitz und Bill Kaulitz bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios, München, 11. November 2025

Imago Tom Kaulitz und Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis in Köln