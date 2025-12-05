Wie bitte? Bill Kaulitz will nach Traummann im Knast suchen

Bill Kaulitz (36) sorgt nun mal wieder für Gesprächsstoff mit einem ungewöhnlichen Dating-Ansatz: Der Sänger möchte über eine App namens "Get out" nach seinem Traummann suchen – und zwar unter US-Gefängnisinsassen. "Da werde ich jetzt meinen neuen Traummann finden", erklärte Bill jetzt in der neuen Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". Sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) reagierte entsetzt: "Spinnst du, sag mal?" Doch Bill ließ sich von den skeptischen Einwänden seines Bruders nicht beirren und schwärmte sogar von einem Videochat mit den Insassen.

Die Diskussion im Podcast entwickelte sich wie so oft schnell zu einem humorvollen Schlagabtausch. Während Tom die App als "Verarsche" bezeichnete und vor Betrügern warnte, malte sich Bill bereits aus, wie ein frisch entlassener Gefängnisinsasse bei ihm einziehen könnte. Die Vorstellung, dem potenziellen Liebsten während seiner Haft sogar Geld zu schicken, brachte Tom laut Gala endgültig aus der Fassung: "Das ist eine ganz schlechte Idee." Doch Bill blieb unbeirrt: "Ich finde es toll. Da sind wirklich auch süße Jungs dabei, mein Gott. Und die kommen bald raus."

Bill ist bekannt dafür, unkonventionelle Wege zu gehen – nicht nur in der Liebe. Sein Hang zu spontanen Abenteuern brachte ihn schon öfter in die Schlagzeilen. Zuletzt sorgte er für Aufsehen, als er Halloween in New York auf der Party seiner Schwägerin Heidi Klum (52) feierte. Zusammen mit Moderator Olli Schulz (52) verbrachte er eine wilde Nacht, die die beiden mit einem ordentlichen Kater beendeten. Auch wenn er seinen Bruder Tom mit seinen Ideen immer wieder aus der Fassung bringt, bleibt Bill sich treu. Fans dürfen gespannt sein, welchen "Senf aus Hollywood" die Zwillinge beim nächsten Mal teilen.

Getty Images Bill Kaulitz bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall, London

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz, April 2025

Getty Images Tom und Bill Kaulitz, Musiker