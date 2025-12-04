Bei Bill und Tom Kaulitz kracht es in neuer Netflix-Staffel

Bill Kaulitz (36) und Tom Kaulitz (36) machen ihre Fans heiß auf die dritte Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" – und kündigen dabei einen Eklat an, der es in sich hat. In ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" verrieten die Tokio Hotel-Stars, dass es vor laufenden Kameras zu einem heftigen Streit zwischen den Zwillingen kam, bei dem sogar Tränen flossen. Bill berichtete, er habe gerade sein langes Master-Interview zur neuen Netflix-Staffel abgedreht und dabei bereits alle Folgen gesehen – inklusive der Szene, in der es zwischen den Brüdern eskalierte. "Ich habe schon unseren großen Streit gesehen", sagte Bill. Tom zeigte sich überrascht, denn er habe diese Sequenz nicht separat zu sehen bekommen.

Klar ist, dass die Sache mehr ist als eine harmlose Meinungsverschiedenheit. Bill kündigte im Podcast an: "Ich muss ja sagen, das können wir schon einmal spoilern: Es werden Tränen fließen! Ich glaube, das hat man noch nie gesehen." Tom hakte nach und fragte seinen Bruder: "Weißt du, was ich mich manchmal frage nach so einem Streit? Schämst du dich dann, wenn du dich siehst?" Schon in Staffel zwei gab es eine verbale Auseinandersetzung, damals ging es um Toms Flugangst – ein Thema, für das Bill in der Situation wenig Verständnis zeigte. Diesmal habe er bei der Sichtung besonders darauf geachtet, ob er "etwas rausschneiden" müsse, wie er sagt. Sein Fazit: "Ich habe es wieder geguckt und war vollkommen zufrieden mit mir."

Mit ihrer Serie landeten die Zwillinge schon vergangenes Jahr einen echten Volltreffer bei Netflix. Der Erfolg blieb nicht unbemerkt: Bei der Verleihung des Blauen Panthers freuten sich die beiden über den Preis als "Beliebteste Reality-Serie". Die Auszeichnung wurde vom Publikum gewählt. Damit setzte sich "Kaulitz & Kaulitz" gegen große Konkurrenz durch. Vor allem die Mischung aus Glamour, Selbstironie und privaten Einblicken überzeugte nicht nur die Jury, sondern auch zahlreiche Fans, die auf Social Media begeistert gratulierten.

Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz beim Special Screening von "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 2 im Delphi Filmpalast, Berlin

Imago Tom Kaulitz und Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis in Köln

Imago Tom Kaulitz und Bill Kaulitz bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios, München, 11. November 2025