Bundesliga-Star Kevin Kampl trauert um seinen Bruder (†51)

Kevin Kampl (35), Mittelfeldspieler von RB Leipzig, trauert um seinen älteren Bruder Seki, der vollkommen unerwartet im Alter von 51 Jahren verstorben ist. In einem emotionalen Social-Media-Beitrag nahm der 35-Jährige jetzt Abschied und schrieb: "Mein großer Bruder... Du warst mein bester Freund... Der beste Bruder, Sohn, Vater und Onkel, den man sich im Leben wünschen könnte!" Im Gespräch mit Bild erinnerte sich Kevin an letzte gemeinsame Momente kurz vor dem tragischen Verlust: "Wir lagen uns in den Armen und haben darüber geredet, was wir alles machen, wenn ich mal mit dem Fußball aufhöre." Informationen zur Todesursache teilte der gebürtige Solinger nicht mit.

Seki, der zuletzt als Trainer und Spieler in der ersten Hobbyliga Solingen aktiv war, war eine wichtige Stütze innerhalb der Familie. Kevin schwärmte im Interview mit der Boulevardzeitung von seinem Bruder als einem Menschen, der "bei allen beliebt" war und sich stets um andere kümmerte. "Es ist einfach so unfassbar traurig", betonte der RB-Leipzig-Profi. Dass die beiden eine enge Verbindung hatten, zeigt auch der Rückblick auf die gemeinsame Zeit im Oktober: Während der Länderspielpause verbrachten sie zusammen Tage auf Mallorca, die Kevin nun als besonders wertvoll in Erinnerung behält.

Die Liebe zum Fußball verband die gesamte Familie Kampl. Sowohl Seki und Kevin als auch ihr Bruder Denis waren seit ihrer Kindheit sportlich aktiv. In einem Interview im Dezember 2014 beschrieb Seki seinen jüngeren Bruder als echten Familienmenschen und staunte über dessen Willenskraft: "Ich ziehe alle Hüte davor, wie zielstrebig er immer gewesen ist", sagte er damals laut Gala. Seki selbst gab zu, vor einigen hundert Zuschauern nervös zu werden, während Kevin in seiner Wahrnehmung vor großem Publikum geradezu zur Höchstform auflaufe. Liebevolle Äußerungen wie diese dürften den Mittelfeldstar nun mit besonderem Stolz erfüllen, wenn er an seinen geliebten großen Bruder zurückdenkt.

Getty Images Kevin Kampl im Mai 2025 in Leipzig

Getty Images Kevin Kampl im Februar 2025 in Leipzig

