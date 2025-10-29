Gefühlschaos bei Promihof-Tim: Er findet Ina und Emma "toll"

Gefühlschaos auf dem Bauernhof-Set: In Folge 7 und 8 von Der Promihof ringt Reality-TV-Bekanntheit Tim Kühnel mit seinen Gefühlen zwischen zwei Frauen. Vor laufenden Kameras nähert er sich Emma Fernlund (24) an, während Ina Kina, mit der er zuvor geflirtet und geknutscht hatte, alles mit ansehen muss. Tim schwärmt offen von beiden und bringt damit das Gefüge im TV-Hof durcheinander. "Ich finde beide toll", sagt er in "Der Promihof". Die Szenen spielen sich auf dem Hofgelände ab – mal in der Hängematte, mal in der Scheune – und zeigen Tim im intensiven Austausch mit Emma, während Ina sichtlich getroffen wirkt. Er selbst wirkt hin- und hergerissen, findet kaum Worte für sein Durcheinander und lässt durchblicken, dass sein Herz nicht weiß, wohin.

Emma selbst setzt auf Strategie und Charme. "Ich habe auch Männer studiert, ich sage euch, viele Männer. Ich weiß, was bei Männern ganz gut ankommt, was sie so einholt, was sie brauchen, was sie hören müssen", sagt Emma. Gleichzeitig betont sie die Nähe: "Ich verbringe einfach gerne Zeit mit Tim", erklärt sie in der Show und fügt an, dass beide "ein bisschen schüchtern" seien. Ina macht derweil dicht, räumt Tims Schlafsachen kommentarlos zu Emma und sagt in "Der Promihof" klar, was sie empfindet: "Na klar stört mich das." Als Tim das Kribbeln mit Ina am ersten Abend als "brutal" beschreibt, kontert sie sichtlich emotional verwirrt im TV-Gespräch: "Du bist ein abgef*ckter Player." Tim wiederum will niemanden verletzen und redet sich raus, während er neben Emma auch Nadja Großmann "cool" findet, wie er anmerkt. Emma sieht die Gefahr: "Klar würde Tim mit so 'ner Nadja knutschen. Natürlich wird er dann meine Lippen nicht nochmal berühren."

Schon zuvor kochten die Emotionen hoch: Bei einer ausgelassenen Party auf dem Hof zog es Tim und Emma in die Hängematte. Dort flirteten sie hemmungslos und Tim überhäufte die Schwedin mit Komplimenten. "Du bist smart, das ist attraktiv", schwärmte der Realitystar. Die Zweisamkeit der beiden blieb nicht ohne Folgen. Ina, nur wenige Tage zuvor noch Tims Kuss-Partnerin, konnte ihre Enttäuschung kaum verbergen. Weinend zog sie sich zurück und ließ ihren Frust raus: "Ich finde Männer einfach irgendwann ekelhaft alle!" Besonders schwer wog für die Kandidatin, dass Tim kein Wort über sein neues Interesse an Emma verlor. Am nächsten Morgen suchte Ina das Gespräch mit Emma und setzte klare Worte: "Für mich hat es sich gestern sehr scheiße angefühlt, das zu sehen, ohne dass mit mir gesprochen wurde", stellte sie ihre Mitstreiterin zur Rede. Verständnis suchte sie jedoch vergeblich. Emma zeigte sich überzeugt: Mit Ina sei ohnehin nichts Ernstes gelaufen.

