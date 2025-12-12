Emma Fernlund rechtfertigt aktives Datingleben nach Kritik

Emma Fernlund (24) hat genug von spitzen Kommentaren zu ihrem Liebesleben – und geht in einem neuen Instagram-Video in die Offensive. Die Reality-TV-Bekanntheit, seit der Trennung von Umut Tekin (28) im April 2025 offiziell Single, erklärt ihren Followern klar, was Sache ist. "Ich war diesen Sommer frisch getrennt. Und ja, ich habe jemanden geküsst, mit jemandem gekuschelt und auch mit jemandem geschlafen. Solange man Single ist, kann man meiner Meinung nach tun und lassen, was man möchte", sagt sie in die Kamera. Die Influencerin stellt damit unmissverständlich klar, wie sie zu ihrem Datingverhalten steht und weshalb die Kritik aus dem Netz sie nicht zum Schweigen bringt. Ihre Botschaft richtet sie direkt an die Community – und an all jene, die ihr Verhalten öffentlich bewerten.

Im Video prangert Emma vor allem Doppelmoral an. "Bei Männern heißt es dann der Bre gönnt sich. Er lebt sein Leben – Playboy, Macher. Und als Frau bist du eine Schlampe. Das ist nicht nur Doppelmoral, sondern vor allem Sexismus", erklärt sie im Clip. Zudem weist sie darauf hin, dass mehrere TV-Formate in einem engen Zeitfenster gedreht worden seien, nämlich in dem Sommer, in dem sie "frisch Single" gewesen sei. "Und selbst wenn ich seit drei Jahren Single bin und jeden Monat jemand anders date, ist es immer noch mein Leben, mein Körper und meine Entscheidung", betont sie in dem Clip. Besonders hart trifft sie, dass viel Kritik aus weiblichen Reihen kommt: "Die lautesten Stimmen kommen meistens nicht mal von Männern, sondern von Frauen, die selbst gelernt haben, sich zu schämen", sagt sie. Ihr Fazit ist eindeutig: "Ich bin eine Frau, die selbstbestimmt lebt. Ich kann es alleine entscheiden, wen ich date, wen ich küsse und mit wem ich schlafe. Und wenn das jemanden stört, dann ist das nicht mein Problem", stellt Emma unmissverständlich klar.

Emmas privates und öffentliches Liebesleben stand nicht zum ersten Mal im Fokus der Aufmerksamkeit. In der Vergangenheit hatte sie bereits für Aufsehen gesorgt, als ihre vermeintliche Affäre mit Diogo Sangre (31) bei einem Reality-Show-Wiedersehen thematisiert wurde. Die damaligen Gerüchte um intime Momente in einem Hotelzimmer hatte Emma jedoch nie öffentlich kommentiert. Stattdessen versucht sie, sich auf ihren Social-Media-Plattformen auf Themen zu konzentrieren, die ihr am Herzen liegen, wie Selbstakzeptanz und Empowerment. Wer Emma schon länger folgt, weiß: Die Social-Media-Bekanntheit sucht den Austausch mit ihrer Community, teilt Eindrücke aus dem Alltag und stellt Themen wie Selbstbestimmung, Grenzen und Respekt in den Vordergrund. Unterstützung bekommt sie dafür regelmäßig in Kommentaren von Fans, die ihren offenen Umgang mit Kritik loben und ihren Kurs mit Herz-Emojis und aufmunternden Worten begleiten.

Anzeige Anzeige

IMAGO / APress Emma Fernlund, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

TikTok / emmashealth Emma Fernlund, November 2025