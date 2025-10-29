Mit 90: Dieser Leidenschaft geht Julie Andrews heute nach

Am 1. Oktober feierte Julie Andrews (90) ihren Geburtstag und zeigt sich auch im neuen Lebensjahrzehnt voller Elan. Die legendäre Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie "Mary Poppins" und "The Sound of Music", widmet sich weiterhin einer ihrer größten Leidenschaften: dem Schreiben von Kinderbüchern. Gemeinsam mit ihrer Tochter Emma Walton Hamilton brachte sie kürzlich eine Neuauflage ihres Kinderbuches "The Great American Mousical" heraus. Besonderes Highlight: Die Illustrationen stammen von ihrem ersten Ehemann, Tony Walton, einem renommierten Bühnen- und Kostümdesigner. Im Gespräch mit dem Magazin People verriet Julie: "Emma und ich hatten einfach riesigen Spaß beim Schreiben."

Das Buch, das erstmals 2010 erschien, erzählt die Geschichte einer Mäusetheatergruppe und ist nur eines von insgesamt 30 gemeinsamen Werken des Mutter-Tochter-Duos. Die Arbeit an ihren Projekten hat nicht nur kreative Früchte getragen, sie hat die beiden Frauen auch enger zusammengeschweißt. Besonders schätzte Julie dabei die Arbeitsteilung: Während sie gemeinsam die Geschichten entwickeln, erledigt Emma die technische Umsetzung am Computer. "Gott segne sie, sie tippt für mich. Ansonsten wären wir immer noch beim ersten Buch", scherzte die 90-Jährige lachend im Interview.

Auch abseits ihrer schriftstellerischen Karriere bleibt Julie ein Name, der Generationen von Fans begeistert. In Filmen wie "Plötzlich Prinzessin", in denen sie als königliche Oma glänzte, hat sie die Zuschauer erneut verzaubert. Dieser Klassiker aus dem Jahr 2001 brachte Julie einer neuen, jüngeren Fangemeinde näher und führte später sogar zu einer Fortsetzung. Heute erinnern sich viele mit Begeisterung daran zurück, wie sie ihren Charme und ihre Eleganz einbrachte. Ihre Verbindung mit Schauspielkollegen, wie Anne Hathaway (42), zeigt, wie bedeutend sie auch für eine neue Generation von Stars geblieben ist.

Getty Images Julie Andrews, Schauspielerin

United Archives GmbH/Action Press Julie Andrews und Dick Van Dyke in "Mary Poppins"

Getty Images Julie Andrews nimmt den Life Achievement Award entgegen, 2022