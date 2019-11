Jennifer Garner (47) zählt zu den bekanntesten Schauspielerinnen Hollywoods. Seitdem sie Anfang der 2000er mit ihrer Hauptrolle in der Actionserie "Alias – Die Agentin" Bekanntheit erlangt hat, ist sie nicht mehr aus der Comedy- und Romantikfilm-Szene wegzudenken. Inzwischen darf die Beauty sich sogar stolze Besitzerin eines Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame sowie eines Golden Globes nennen. Doch selbst eine Schauspielgröße wie Jennifer wird bei so manch anderem Promi schwach: genau genommen bei "Mary Poppins"-Star Julie Andrews (84).

Im Rahmen ihres Podcasts Next Question With Katie Couric hat die Journalistin nun dafür gesorgt, dass Jennifers Idol Julie sich mal bei ihr meldet – ihre Reaktion auf den Anruf ihrer absoluten Heldin hielt Jen dann in einem zauberhaften Instagram-Beitrag fest: In der Fotocollage ist alles von Überraschung, über Fassungslosigkeit bis hin zu absoluter Freude zu sehen – vor lauter Emotionen entgleist der Brünetten mehrfach das Gesicht. Am Ende rutscht sie sogar entgeistert von ihrer Couch herunter.

"Katie Couric hat Julie Andrews gebeten, mich anzurufen. Das war so eine Mega-Überraschung. Ich bin mir sicher, ihr wusstet das noch nicht: Aber ich LIEBE sie", betitelte Jen die lustige Bilderreihe – die eine Menge positiver Resonanz hervorrief. "Das macht dich so sympathisch", betonte eine Nutzerin in den Kommentaren. "So würde ich reagieren, wenn du mich anrufen würdest!", witzelte eine weitere.

Noam Galai/Getty Images for 92Y Julie Andrews, Oktober 2019

Instagram / jennifer.garner Jennifer Garner während Julie Andrews' Anruf

Getty Images Jennifer Garner im November 2018 in Beverly Hills

