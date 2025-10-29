"One Piece" Staffel zwei kommt: Dann startet die Schatzsuche

Die Strohhutbande setzt wieder die Segel: Netflix gibt den Starttermin der zweiten Staffel der Live-Action-Adaption von One Piece bekannt. Ab dem 10. März 2026 ist die Fortsetzung beim Streamingdienst zu sehen. Nach dem Erfolg der ersten Folgen führt die neue Reise die Fans direkt auf die legendäre Grandline. Mit dabei sind erneut Monkey D. Ruffy, gespielt von Iñaki Godoy, Zorro verkörpert durch Mackenyu, Emily Rudd (32) als Nami, Jacob Romero in der Rolle des Lysop und Sanji, dargestellt von Taz Skylar. Damit ist klar: Die Piratensaga geht weiter – mit großen Abenteuern, neuen Gegnern und ikonischen Schauplätzen, auf die die Fangemeinde gewartet hat.

Die frischen Episoden schicken die Crew in unbekannte Gewässer und zu Orten, die Leser des Mangas sofort erkennen: Drumm, Little Garden, Whiskey Peak, Laboon, Reverse Mountain und Loguetown gehören dazu. Auf ihrem Kurs treffen Ruffy und seine Freunde außerdem auf neue Figuren wie Smoker, gespielt von Callum Kerr, Tashigi (Julia Rehwald), Wapol (Rob Colletti), Dr. Kureha (Katey Sagal, 71) und Crocus (Clive Russell). Hinter den Kulissen bleibt das Team unverändert: Die Tomorrow Studios produzieren in Zusammenarbeit mit Shueisha und Netflix. Matt Owens und Joe Tracz führen als Showrunner durch die zweite Staffel, während Eiichirō Oda weiterhin als Produzent eingebunden ist. Aber es gibt noch eine Extra-Portion Vorfreude: Netflix gibt obendrein das Go für eine dritte Staffel. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr in Kapstadt stattfinden.

"One Piece" basiert auf dem gleichnamigen Kult-Manga von Eiichirō Oda, dessen detailverliebte Welt und Figuren über Jahrzehnte eine immense Fangemeinde aufgebaut haben. Auch die Darsteller der Realverfilmung pflegen eine enge Verbindung zu ihren Fans: Iñaki teilt regelmäßig seine Begeisterung für Ruffy, während Emily und Taz den Teamgeist der Strohhüte auch abseits des Sets sichtbar machen. Mackenyu ist für seine Disziplin beim Kampftraining bekannt, was vielen Actionszenen zusätzliche Authentizität verleiht. Für Kenner der Vorlage ist es zudem ein kleines Wiedersehen mit vertrauten Namen und Beziehungen, denn die aufziehenden Begegnungen auf der Grandline bringen nicht nur neue Gegner, sondern auch alte Bande und Freundschaften ins Spiel – genau jene zwischenmenschlichen Momente, die die Geschichte seit jeher so beliebt machen.

Nami, Monkey D. Ruffy und Lysop, "One Piece"-Staffel zwei

Riese Brogy (Sean Murray) steht vor Nami (Emily Rudd), "One Piece" Staffel zwei

Monkey D. Ruffy und La Boum, "One Piece" Staffel zwei

