Reneé Rapp muss drittes Konzert wegen Krankheit absagen

Reneé Rapp (25) hat wegen einer anhaltenden Erkrankung erneut ein Konzert ihrer "Bite Me Tour" verschieben müssen. Geplant war ein Auftritt in ihrer Heimatstadt Charlotte – der Termin wurde nun auf den 7. November verlegt. "Ich habe immer noch keine Stimme und bin noch nicht in der Lage, sicher aufzutreten", erklärte die Schauspielerin und Sängerin in ihrer Instagram-Story. Weiter entschuldigte sie sich bei ihren Fans: "Ich bin so traurig und untröstlich, dass ich das Showdatum ändern muss." Für die neuen Termine sollen die ursprünglichen Tickets weiter gültig bleiben.

Bereits zuvor hatte Reneé kurzfristig bekannt gegeben, dass ihre Konzerte in Atlanta und Tampa nicht wie geplant stattfinden und auf Anfang November verschoben werden müssen. Die Sängerin gab an, dass dies der erste Vorfall ihrer Karriere sei, der sie dazu zwinge, Konzerte abzusagen. Ihr Körper habe "schließlich nachgegeben", nachdem sie versucht hatte, ihre Krankheit zu überstehen. Ihr Fokus liege nun auf vollständiger Erholung, wie Ärzte ihr geraten hätten. Sie versicherte ihren Fans jedoch, dass sie nach ihrer Genesung mit voller Energie und "der besten Version dieser Show" auf die Bühne zurückkehren werde.

Nach den verschobenen Terminen in den USA wird Reneé Rapp ihre Tour ab dem 31. Januar in Melbourne, Australien, fortsetzen. Danach geht es für die ehemalige Schauspielerin aus "The Sex Lives of College Girls" nach Europa, wo sie unter anderem in Frankreich, Deutschland und England auftreten wird. Die Sängerin, die ihre Fans regelmäßig mit persönlichen Updates in den sozialen Medien auf dem Laufenden hält, bedankte sich abschließend für die vielen Genesungswünsche und kündigte an, sich in den kommenden Konzerten von ihrer besten Seite zeigen zu wollen. In früheren Interviews machte die Sängerin außerdem öffentlich, dass sie sich in der Vergangenheit einer Ketamin-Therapie unterzogen hat, um mentale Probleme zu behandeln.

Reneé Rapp, Musikerin

Reneé Rapp im Juli 2023

Reneé Rapp als Regina George in "Mean Girls – Der Girls Club", 2024

