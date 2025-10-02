Trotz Fan-Hate: Madelaine Petsch ist dankbar für "Riverdale"

Madelaine Petsch (31) erinnert sich voller Dankbarkeit an ihre Zeit bei der Erfolgsserie Riverdale, die sie über sieben Staffeln hinweg als Cheryl Blossom prägte. Auch wenn der Abschied von der Serie im Jahr 2023 nicht leicht fiel, sieht die Schauspielerin den Wechsel als willkommene Herausforderung. "Ich würde nicht die Person sein, die ich heute bin, und nicht an diesem Punkt meiner Karriere stehen, wenn es diese Serie und diese Rolle nicht gegeben hätte", so Madelaine in einem Interview mit dem Magazin People. Jetzt wagt sie mit dem Horrorfilm "The Strangers: Kapitel 2" einen Neuanfang und taucht in eine ganz andere Welt voller Schrecken und Herausforderungen ein.

In ihrem jüngsten Projekt spielt sie die Hauptrolle der Maya, die sich als einzige Überlebende eines brutalen Mordanschlags erneut auf einen Kampf ums Überleben einlassen muss. Doch Madelaine übernimmt nicht nur vor der Kamera Verantwortung: Als Executive Producerin hat sie zudem aktiv an der Entwicklung des Films sowie an Drehbuchdetails und der Nachbearbeitung mitgewirkt. "Sie haben mir wirklich viele kreative Freiheiten gegeben und mir sehr vertraut, was wirklich cool war", erklärte sie. Ihre Figur beschreibt sie als widerstandsfähig und bewundert die Stärke und Resilienz, die Maya in den unvorstellbaren Situationen entwickelt.

Vor Kurzem hatte Madelaine schon im "Call Her Daddy"-Podcast für Gesprächsstoff gesorgt, als sie auf die Frage nach ihrem Liebesleben keine klare Antwort geben wollte. "Ich bin an einem Punkt in meinem Leben angelangt, an dem ich seit zehn Jahren eine Person des öffentlichen Lebens bin und sehr lange versucht habe, mein Privatleben und mein öffentliches Leben unter einen Hut zu bringen, was mir allerdings nicht besonders gut gelungen ist", sagte die Schauspielerin. Damit brachte sie die Gerüchteküche um eine mögliche Beziehung zu Rapper Tyga (35) erneut zum Brodeln. Obwohl sie ihren aktuellen Beziehungsstatus nicht offenlegte, betonte Madelaine, was ihr in einer Partnerschaft am wichtigsten sei: Beständigkeit, Freundlichkeit und vor allem Vertrauen.

Getty Images Madelaine Petsch, September 2025

Frazer Harrison/Getty Images Die "Riverdale"-Hauptdarsteller Cole Sprouse, Camila Mendes, Lili Reinhart, Madelaine Petsch und KJ

Getty Images Tyga und Madelaine Petsch in Los Angeles im Februar 2025