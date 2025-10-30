Fans entsetzt: Justin Bieber äußert radikale Sicht auf Treue

Justin Bieber (31) hat in einem seiner ersten Twitch-Streams jetzt eine kontroverse Ansicht über Treue geteilt, wie Daily Mail berichtet. Der Popstar, der seit sieben Jahren mit Hailey Bieber (28) verheiratet ist, sagte, dass selbst das bloße Denken an eine andere Frau mit lüsternen Gedanken für ihn bereits einem Akt des Fremdgehens gleichkomme. "Wenn du auch nur für eine Sekunde daran denkst, ist es so, als hättest du es getan", erklärte der 31-Jährige. Seinen Standpunkt untermauerte er mit einem skurrilen Vergleich: "Wenn man jemanden mit Wut behandelt, ist das das Gleiche, wie ihn zu töten."

In den sozialen Medien lösten seine Worte heftige Diskussionen aus. Einige Nutzer bewunderten seine strikten moralischen Grundsätze und betonten die Bedeutung emotionaler Treue in einer Beziehung, während andere skeptisch auf seine Aussage reagierten. Ein Nutzer kommentierte auf der Plattform: "Justin tut so, als würde er hier Sonntagsschule geben, während die Hälfte seiner Songs wie Geständnisse aus der Abteilung für Fremdgehen klingt." Weitere Kritiker meinten, dass solche Gedanken biologisch unvermeidbar seien und es mehr darauf ankomme, wie man mit ihnen umgehe. Neben seiner Sicht auf Beziehungen gewährte der "Peaches"-Sänger auch Einblicke in seine Coachella-Vorbereitungen.

Doch nicht nur seine Ansichten zu Liebe und Treue sorgten für Aufmerksamkeit – auch seine Ankündigung auf Twitch, künftig regelmäßig zu streamen, überraschte viele. Direkt bei seinem Debüt sagte Justin: "Wir werden das jetzt hier so ziemlich jeden Tag machen. Also schaltet ein, das wird großartig." Statt wie andere Streamer Videospiele zu zocken, zeigte der Musiker lieber seine beeindruckende Streaminghalle mit Basketballkorb, Sofas und Minigolfplatz. Zu sehen war außerdem ein ganzes Technik-Team, das von dem Superstar ausdrücklich gelobt wurde: "Ihr macht das großartig hier hinten."

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, September 2021

Instagram / lilbieber Justin Bieber und Hailey Bieber in der Schweiz

Instagram / lilbieber Justin Bieber in Schottland, Oktober 2025