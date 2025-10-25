Vom Popstar zum Streamer: Justin Bieber startet auf Twitch

Am Mittwochabend verkündete Justin Bieber (31) seinen Fans im Netz, auf Twitch live zu sein. Aber offenbar handelte es sich nicht um einen einmaligen Ausflug auf die Streaming-Plattform – seiner Community erzählt er, ab jetzt täglich zu streamen. Und offenbar hat er sich ordentlich für diese zweite Karriere vorbereitet. In dem Stream zeigt er sein modernes Set-up und das Team, das für die funktionierende Technik verantwortlich ist. "Ihr macht das großartig hier hinten", lobt der Sänger. Allerdings wird es bei Justin wohl nicht, wie bei den meisten Streamern, um Videospiele gehen. In seinem ersten Stream spielt er Basketball, Billard und Tischtennis und zeigt seinen Zuschauern seine Streaminghalle mit Hockeytoren, Sofas und einem Minigolfplatz sowie einer kleinen Bühne.

Justins erstes, etwa 65-minütiges Live auf Twitch verfolgten im Schnitt rund 6.600 Fans. In den Kommentaren forderten viele User ihn zu einer Show-Einlage auf, fragten nach einem musikalischen Comeback und überschütteten ihn gleichzeitig mit Liebe. Da der "Baby"-Interpret in den vergangenen Jahren aber wenig Musik produzierte und seit 2022 kein eigenes Konzert mehr gab, könnte die neue Karriere auf Twitch auch darauf hindeuten, dass Justin in Zukunft mehr auf Streaming setzt. "Wir werden das jetzt hier so ziemlich jeden Tag machen. Also schaltet ein, das wird großartig", freut er sich. Zu seinen Zukunftsplänen äußerte er sich bisher nicht konkret.

Immerhin haben Justins Fans einen festen Termin, auf den sie sich freuen dürfen. Denn 2026 wird der gebürtige Kanadier beim Coachella Festival sein großes Bühnencomeback feiern. Er wurde als einer der Headliner auf einem der größten Festivals der Welt angekündigt. Den Auftritt lässt Justin sich aber auch richtig gut bezahlen. Wie ein Insider gegenüber Rolling Stone verriet, verhandelte er höchstpersönlich mit dem Veranstalter und verzichtete dabei auf einen Agenten. Das Ergebnis war eine Rekord-Gage von 8,4 Millionen Euro. "Es ist ein bahnbrechender Moment für einen Headliner", erklärte die Quelle.

Anzeige Anzeige

Instagram / lilbieber Justin Bieber in Schottland, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lilbieber Justin Bieber in der Schweiz, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Bieber, Sänger