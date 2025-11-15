Starke Schmerzen: Justin Bieber erlitt Skateboardunfall

Autsch-Moment bei Justin Bieber (31): Der Sänger hat sich bei einem Unfall mit einem One-Wheel, einem selbstbalancierenden elektrischen Skateboard, verletzt. Der "Baby"-Interpret stürzte seitlich auf seine Hüfte und leidet seitdem unter starken Schmerzen, die ihn sogar beim Singen und Lachen beeinträchtigen. In einem Twitch-Livestream sprach Justin offen über den Vorfall und erklärte: "Meine Rippe tut so verdammt weh. Ich versuche, es nicht so zu zeigen, aber das sche*ß Teil macht mich fertig."

Der Vorfall ereignete sich nur kurz nachdem Justin und seine Frau Hailey Bieber (28) am Donnerstag die GQ-After-Party in Los Angeles besuchten. Das Model stieg in einem eleganten Paillettenkleid von Gucci vor dem Bird Street Club aus dem Chauffeurwagen, während Justin im weißen Tanktop, schwarzen Jeans und braunem Gürtel auffiel. Der Dresscode: 90s Hollywood Red Carpet. Mit dabei waren neben Hailey unter anderem Sydney Sweeney (28), Stephen Colbert (61), Seth Rogen (43) und SZA (36).

Abseits des Rampenlichts konzentrieren sich die beiden auf ihren gemeinsamen Sohn Jack Blues, der im August 2024 zur Welt kam. Hailey erzählte kürzlich in einem Interview mit GQ, wie sehr die Mutterschaft ihr Leben und ihre Beziehung zu Justin auf den Kopf gestellt hat. "Ich glaube nicht, dass es irgendetwas gibt, was dir jemand darüber erzählen kann, das dich jemals, jemals, jemals darauf vorbereiten wird, bis du es selbst erlebst", überlegte sie und gab zu: "Wir nehmen einfach jeden Tag, wie er kommt."

Getty Images Justin Bieber, Sänger

Instagram / lilbieber Justin Bieber und sein Sohn Jack Blues im September 2025

ActionPress / John Angelillo / UPI Justin und Hailey Bieber im September 2024