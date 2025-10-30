Jorge González musste seine Sexualität lange verheimlichen

Bei der Premiere des Musicals "Kinky Boots" in München sprach Jorge González (58) über seine ganz persönliche Verbindung zum Stück. Das Musical, dessen Botschafter er ist, erzählt die Geschichte einer Schuhfabrik, die mit extravaganten Stiefeln dem Ruin entkommt. Jorge sieht Parallelen zu seinem Lebensweg. "Ich war auch ein Kind, das mit High Heels spielen wollte", erklärte er im Interview mit RTL. Dennoch habe sein Vater in Kuba versucht, ihn zum Boxsport zu drängen. Heute steht Jorge offen zu seiner Homosexualität – eine Freiheit, die er sich erkämpfen musste.

Der 58-Jährige öffnete sich auch über den schwierigen Weg zu seiner Selbstakzeptanz. Besonders prägend waren seine jungen Jahre in Kuba, wo er erlebte, wie homosexuelle Männer ausgegrenzt und angegriffen wurden. Erst mit 30 Jahren feierte er sein Coming-out, während er bereits in Europa lebte. Zurück in Kuba stellte er seiner Familie schließlich seinen Partner vor – und fand Akzeptanz. Für Jorge ist Selbstliebe der Schlüssel. "Wenn du dich selbst liebst und akzeptierst, kannst du mehr Liebe geben", betonte er.

Auch in Sachen Liebe gab es im vergangenen Jahr viel Spekulation um den Beziehungsstatus des Entertainers. Jorge zeigte sich an Ostern auf Instagram ungewohnt privat: Ein Foto zeigte ihn Arm in Arm mit einem Mann, die beiden schauten gemeinsam in den Sonnenuntergang. Die Gesichter blieben verborgen, doch zwei Herz-Emojis unter dem Bild ließen die Fans aufhorchen. Wer der geheimnisvolle Mann an Jorges Seite ist, verriet er nicht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jorge González, Choreograf

Anzeige Anzeige

Getty Images Jorge González, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jorgechicaswalk Jorge González mit einem unbekannten Mann, April 2025