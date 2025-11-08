Jorge González: Das steckt hinter High Heels & Glamour

Jorge González (58) gewährte bei der Premiere des Musicals "Kinky Boots" in München jetzt einen selten intimen Einblick in seine persönlichen Werte und Überzeugungen. Bekannt als schriller und unverwechselbarer Juror der Show Let's Dance, sprach der Künstler dieses Mal über die Bedeutung von Selbstliebe und Akzeptanz in seinem Leben. Jorge betonte im Interview mit RTL, dass viele Menschen seinen Stil lediglich mit High Heels, Glamour und auffälliger Mode verbinden würden. Doch für ihn gehe es um weit mehr: um Diversität, Respekt, Toleranz und die Bereitschaft, sich neuen Wegen zu stellen. "Ich finde das motivierend und inspirierend", betont er.

Das Musical "Kinky Boots", dessen Geschichte sich um Selbstfindung und Akzeptanz dreht, hat für Jorge offenbar eine starke persönliche Bedeutung. Es erzählt die Geschichte von Charlie Price, der die marode Schuhfabrik seines Vaters retten will. Gemeinsam mit der Drag Queen Lola entwickelt er eine extravagante Stiefellinie und entdeckt dabei Mut, Freundschaft und die Bedeutung von Selbstakzeptanz. Jorge, der selbst für seine ausgefallenen Outfits bekannt ist, zeigt sich begeistert davon, wie das Stück Werte wie Respekt und Vielfalt transportiert.

Jorge González, der ursprünglich aus Kuba stammt, hat einen langen Weg hinter sich, der ihn zu dem gemacht hat, was er heute ist. Schon als Kind wollte er mit High Heels spielen, doch sein Vater drängte ihn zum Boxsport. In einer Zeit, in der Homosexualität stark stigmatisiert war, musste Jorge lange um Selbstakzeptanz kämpfen. Erst mit 30 Jahren, nach seinem Umzug nach Europa, outete er sich und fand später auch in seiner Familie in Kuba Akzeptanz. Heute steht er offen zu sich selbst und betont gegenüber RTL: "Wenn du dich selbst liebst und akzeptierst, kannst du mehr Liebe geben."

Getty Images Jorge González, September 2025

Getty Images Jorge González, "Let's Dance"-Juror

Instagram / jorgechicaswalk Jorge González mit einem unbekannten Mann, April 2025